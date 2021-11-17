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  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*

Niet meer leverbaar

Philips AventAirFree™-ventiel

SCF819/01

2.8
| (13) Reviews & awards

1 Prijs

Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
Ons unieke AirFree-ventiel is speciaal ontwikkeld om ervoor te zorgen dat je baby minder lucht doorslikt. Tijdens het drinken blijft de speen gevuld met melk. Door de hoeveelheid lucht die je baby inslikt te verminderen, kunnen veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, reflux en boertjes worden voorkomen.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*

  • 1 x

Houd de melk binnen en de lucht buiten, voor gemakkelijk horizontaal voeden

Houd de melk binnen en de lucht buiten, voor gemakkelijk horizontaal voeden

De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, zodat je baby op een natuurlijke manier rechtop gevoed kan worden. Dit kan reflux verminderen, helpen met het verteren en het voeden voor jou en je kleintje comfortabeler maken.

Speen bevat melk, geen lucht

Speen bevat melk, geen lucht

Ons unieke AirFree™-ventiel houdt lucht uit de speen, zodat je baby minder lucht binnenkrijgt. Dit kan veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, reflux en windjes verminderen.

Eenvoudig schoon te maken en in elkaar te zetten, aangezien het AirFree™-ventiel uit één deel bestaat

Eenvoudig schoon te maken en in elkaar te zetten, aangezien het AirFree™-ventiel uit één deel bestaat

Het AirFree™-ventiel kan eenvoudig worden bevestigd op elke Philips Avent Anti-colic- en Classic+-fles. Het ventiel bestaat uit één stuk dus schoonmaken is een koud kunstje.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-961308

Recensies

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2.8

van 5

13

Reviews & awards

4

17/11/2021

Nederland

Nederland

Geen krampjes meer!

Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF819/01 AirFree™-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF819/01 AirFree™-ventiel

20/05/2021

Nederland

Nederland

Lekt niet

Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF819/01 AirFree™-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF819/01 AirFree™-ventiel

09/03/2021

Nederland

Nederland

Uitstekend

We zijn er super blij mee! Werkt zeer goed!! We zijn er erf tevreden over.

Voordelen

Goed prijs, werkt goed

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF819/01 AirFree™-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF819/01 AirFree™-ventiel

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Het AirFree™-ventiel is gemaakt om je baby te helpen minder lucht door te slikken. De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, om je baby ook te kunnen voeden als hij rechtop zit. Door de hoeveelheid lucht die een baby inslikt te verminderen, kunnen veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, boertjes en reflux worden vermindert.

  2. Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.

  3. Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilen, winderigheid en spugen.