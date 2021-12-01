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  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*

Philips AventAnti-colic met AirFree™-ventiel

SCF813/14

4.6
| (154) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

1 Prijs

Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
Het AirFree-ventiel is gemaakt om je baby te helpen minder lucht door te slikken. De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, om je baby ook te kunnen voeden als hij rechtop zit. Door de hoeveelheid lucht die een baby inslikt te verminderen, kunnen veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, boertjes en reflux worden verminderd.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Compatibele producten
Refurbished snelle-flessenwarmer

Refurbished snelle-flessenwarmer

SCF355/00R1

Houd de melk binnen en de lucht buiten

Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*

  • 1 fles

  • 260 ml

  • Speen voor langzame toevoer

  • 1m+

Houd de melk binnen en de lucht buiten, voor gemakkelijk horizontaal voeden

Houd de melk binnen en de lucht buiten, voor gemakkelijk horizontaal voeden

De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, zodat je baby op een natuurlijke manier rechtop gevoed kan worden. Dit kan reflux verminderen, helpen met het verteren en het voeden voor jou en je kleintje comfortabeler maken.

Speen bevat melk, geen lucht

Speen bevat melk, geen lucht

Ons unieke AirFree™-ventiel houdt lucht uit de speen, zodat je baby minder lucht binnenkrijgt. Dit kan veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, reflux en windjes verminderen.

Antikrampjessysteem vermindert darmkrampjes en huilerig gedrag*

Antikrampjessysteem vermindert darmkrampjes en huilerig gedrag*

Klinische studies hebben aangetoond dat de Philips Avent-fles darmkrampjes en huilerig gedrag vermindert*. Hoe? Een ventiel in de speen voorkomt dat er een vacuüm ontstaat als je baby drinkt, waardoor je ononderbroken kunt voeden. Dit kan darmkrampjes, windjes, spugen en boertjes verminderen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-961308

Recensies

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4.6

van 5

154

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

01/12/2021

Nederland

Nederland

Tevreden!

Wij hebben de spenen van Avent kunnen testen en zijn zeer tevreden. Zonder problemen zijn we over gegaan van een ander merk flesjes op deze Avent fles en 6m spenen. Werkt goed zoals bedoeld onze dochter drinkt er goed uit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

29/11/2021

Nederland

Nederland

Goed

Goede fles, handig in gebruik. Fijn dat je ook rechtop kunt voeden. Baby kreeg eerder vaak de hik. Nu ze zelf kan zitten en kan drinken uit deze fles beduidend minder!

Voordelen

Makkelijk in gebruik, zittend voeden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

29/11/2021

Nederland

Nederland

Super tevreden!

Sinds kort de anti colic fles van avent in gebruik. Super tevreden over! Hij houdt mega fijn vast door de brede vorm. Het spugen is veel minder geworden. Kortom: deze fles raad ik aan iedereen aan!

Voordelen

Handig vast te houden

Nadelen

Verdikte voeding gaat er lastiger doorheen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Het AirFree-ventiel is gemaakt om je baby te helpen minder lucht door te slikken. De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, om je baby ook te kunnen voeden als hij rechtop zit. Door de hoeveelheid lucht die een baby inslikt te verminderen, kunnen veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, boertjes en reflux worden verminderd.

  2. 80% van de moeders was het ermee eens dat 'mijn baby minder voedingsproblemen ervoer' in een thuistest met 144 moeders in de VS in 2017

  3. Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.

  4. Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilen, winderigheid en spugen.