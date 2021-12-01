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1 fles
260 ml
Speen voor langzame toevoer
1m+
De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, zodat je baby op een natuurlijke manier rechtop gevoed kan worden. Dit kan reflux verminderen, helpen met het verteren en het voeden voor jou en je kleintje comfortabeler maken.
Ons unieke AirFree™-ventiel houdt lucht uit de speen, zodat je baby minder lucht binnenkrijgt. Dit kan veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, reflux en windjes verminderen.
Klinische studies hebben aangetoond dat de Philips Avent-fles darmkrampjes en huilerig gedrag vermindert*. Hoe? Een ventiel in de speen voorkomt dat er een vacuüm ontstaat als je baby drinkt, waardoor je ononderbroken kunt voeden. Dit kan darmkrampjes, windjes, spugen en boertjes verminderen.
Prijzen
4.6
van 5
154
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Mvr. Nab
01/12/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Tevreden!
Wij hebben de spenen van Avent kunnen testen en zijn zeer tevreden. Zonder problemen zijn we over gegaan van een ander merk flesjes op deze Avent fles en 6m spenen. Werkt goed zoals bedoeld onze dochter drinkt er goed uit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Basten
29/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Goed
Goede fles, handig in gebruik. Fijn dat je ook rechtop kunt voeden. Baby kreeg eerder vaak de hik. Nu ze zelf kan zitten en kan drinken uit deze fles beduidend minder!
Voordelen
Makkelijk in gebruik, zittend voeden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Babette93
29/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Super tevreden!
Sinds kort de anti colic fles van avent in gebruik. Super tevreden over! Hij houdt mega fijn vast door de brede vorm. Het spugen is veel minder geworden. Kortom: deze fles raad ik aan iedereen aan!
Voordelen
Handig vast te houden
Nadelen
Verdikte voeding gaat er lastiger doorheen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Het AirFree-ventiel is gemaakt om je baby te helpen minder lucht door te slikken. De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, om je baby ook te kunnen voeden als hij rechtop zit. Door de hoeveelheid lucht die een baby inslikt te verminderen, kunnen veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, boertjes en reflux worden verminderd.
80% van de moeders was het ermee eens dat 'mijn baby minder voedingsproblemen ervoer' in een thuistest met 144 moeders in de VS in 2017
Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilen, winderigheid en spugen.