Onze baby heeft veel las van darmkrampjes. Zelfs de Dr. Brown flessen hielpen niet. Uiteindelijk kwamen we bij de Avent Anti-colic fles uit. De fles is erg stevig gemaakt. Doordat het ventiel geen rietje bevat is het heel makkelijk schoon te maken. De fles heeft geen enkele keer gelekt! Bij onze oude flessen was dit standaard. Onze baby wil vaak zittend drinken. Dat gaat met deze fles erg goed. De speen blijft mooi vol met melk. Je moet wel altijd goed opletten dat het ventiel naar boven wijst tijdens het drinken. Dit is in het begin even wennen. Onze baby hoeft nu minder te spugen en heeft ook minder last van krampjes. Wij zijn dus erg blij met deze Avent Anti-colic fles en gaan zeker nog extra flessen inslaan. Owh ja, minpuntje vinden wij de inhoud van de fles. Dit is 125ml. Dus je kunt de fles maar voor een korte periode gebruiken. Wellicht kun je beter een maatje groter kopen.