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1 fles
125 ml
Speen voor pasgeboren baby's
0m+
De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, zodat je baby op een natuurlijke manier rechtop gevoed kan worden. Dit kan reflux verminderen, helpen met het verteren en het voeden voor jou en je kleintje comfortabeler maken.
Ons unieke AirFree™-ventiel houdt lucht uit de speen, zodat je baby minder lucht binnenkrijgt. Dit kan veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, reflux en windjes verminderen.
Klinische studies hebben aangetoond dat de Philips Avent-fles darmkrampjes en huilerig gedrag vermindert*. Hoe? Een ventiel in de speen voorkomt dat er een vacuüm ontstaat als je baby drinkt, waardoor je ononderbroken kunt voeden. Dit kan darmkrampjes, windjes, spugen en boertjes verminderen.
Prijzen
4.6
van 5
121
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
RoMess
29/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Perfect
De Ani-Colic fles is perfect voor mijn 2 maand oude baby. De fles zorgt er voor dat hij een stuk minder lucht binnenkrijgt wat daadwerkelijk resulteert in vermindering van krampjes waar hij vooral 's nachts last van had. Een heel klein minpuntje is dat het flesje wel iets smaller mag zijn maar dit is zeker niet storend.
Voordelen
Minder lucht, Minder klachten na de voeding
Nadelen
Flesje mag net iets smaller maar dit is zeker niet storend
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF810/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF810/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
kersversemama
22/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Geen kraampjes meer!!
Na lange zoeken en deze mogen testen. Zijn we blij met het resultaat. Hiermee drinkt mijn kleintje perfect en rustig uit het flesje, maar ook zijn de nachtelijke krampjes weg!! En ook heel belangrijk het lekt niet!!
Voordelen
Geen nachtelijke krampjes meer!
Nadelen
Nog niet gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF810/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF810/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Waston
22/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Perfect!
Na een mindere ervaring met difrax een fles van dit type aangeschaft en getest. Nu is deze fles met het anti colic systeem een goed product met een goede ontluchting en een fijne speen die makkelijk aanhapt voor onze baby. Tevens vinden wij de fles heel prettig schoon te houden. Dit heeft ons ertoe bewogen om de gehele starterset aan te schaffen. Ook is de uitgifte van melk goed gereguleerd ( weinig) wat voor onze baby ideaal is aangezien hij zeer gulzig drinkt.
Voordelen
Prettig schoon te houden
Nadelen
Geen minpunten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF810/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF810/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Het AirFree-ventiel is gemaakt om je baby te helpen minder lucht door te slikken. De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, om je baby ook te kunnen voeden als hij rechtop zit. Door de hoeveelheid lucht die een baby inslikt te verminderen, kunnen veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, boertjes en reflux worden verminderd.
80% van de moeders was het ermee eens dat 'mijn baby minder voedingsproblemen ervoer' in een thuistest met 144 moeders in de VS in 2017
Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilen, winderigheid en spugen.