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My Grippy-tuitbeker
300 ml
9 m+
1 stuk
Er gaat niets boven een geweldig avontuur. Vraag het maar aan je kleintje. En wanneer je onderweg bent, zorgt deze lekvrije drinkbeker voor drinken zonder te morsen. Het unieke ventiel laat de vloeistof alleen eruit stromen als je peuter eraan zuigt, zodat je je niet druk hoeft te maken over morsen of omvallende bekers. En wij zijn niet de enigen die dit vaststellen: 91% van de moeders bevestigt dat deze beker lekvrij* is.
Als het gaat om comfortabel en eenvoudig drinken, dan hebben kleintjes een tuit nodig die niet alleen zacht is voor het tandvlees, maar die ook bestand is tegen groeiende tandjes. De My Grippy-tuitbeker voldoet aan beide vereisten dankzij de bijtbestendige tuit die ook zacht is.
Jouw peuter zal in een mum van tijd zelfverzekerd en helemaal zelf drinken dankzij het handige design met een makkelijke greep. Dankzij de ronde vorm en de easy-grip design houden kleine handjes 'm makkelijk vast.
4.4
van 5
121
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Hirschkäfer
18/10/2022
Deutschland
Optimal für klein und groß
Mittlerweile haben wir die Becher seit einigen Jahren - mein Sohn ist 7, und hat den Becher noch jeden Abend am Bett stehen. Ja, natürlich könnte er aus einer normalen Flasche trinken. Oder aus einem Glas oder Becher. Aber da ist ihm schon manchmal ein Missgeschick passiert - und jetzt, im Hochbett, fehlt manchmal einfach die sichere Ablage. Auch wird er oft "richtig wach", wenn er seine Flasche nachts aufschrauben muss. Das alles ist mit dem Becher von avent viiiel besser. Jeden Abend schnappt er sich einen farbenfrohen Becher (wir haben mittlerweile 5 für 3 Personen...), füllt sich frisches Wasser ein - und legt ihn neben das Kopfkissen. Noch nie in all den Jahren ist da etwas ausgelaufen! Der Griff zum Wasser klappt im Halbschlaf. Auch auf längeren Autofahrten sind die Becher unverzichtbar. Die Trinkmenge ist auch für uns Erwachsenen ausreichend groß - und es kleckert nichts. Als wir während der Corona-Infektion alle mehr oder weniger lagen, konnte der Becher mit Tee seinen Vorteil (trinken im Liegen) ausspielen. Und auch ich nutze ihn grad, da ich nach einem Unfall erst einmal hauptsächlich liegen muss. Ich hatte den Becher sogar mit im Krankenhaus - und zog neidische Blicke des Personals auf mich. Auch wenn es sich hier nur um Trinklernbecher handelt, sollte Philips dringend über ein Angebot für Erwachsene / im PflegeBereich nachdenken. Die Becher sind Gold wert!!!-
Voordelen
Trinken in jeder Lage, tropft nicht, keine Baby-Designs
Nadelen
Neue Farben wären mal toll...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Nadi20
04/11/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Toller Schnabelbecher!
Wir nutzen diesen Schnabelbecher total gerne. Wir haben derzeit den Schnabel ab 6 Monate in Benutzung, da mein Sohn noch keine 9 Monate alt ist, aber er mag die Form des Fläschchens total. Er kann sie richtig gut alleine halten durch die schlanke Form in der Mitte. Wir lieben die Avent Flaschen alle und würden Sie daher immer wieder kaufen und weiter empfehlen.
Voordelen
* gut zu halten * tolle Form * tolle Optik * top Qualität
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor - SCF802/01 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor - SCF802/01 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
FenChurch
05/03/2020
Deutschland
Nicht nur für Kinder
Durch meinen Sohn (mittlerweile 4) habe ich diese Becher kennengelernt. Mittlerweile ist die halbe Verwandtschaft versorgt - kinderlos oder mit großen Kindern. Weil der Becher ideal ist, wenn jemand bettlägrig ist! Vom "Trinkgefühl" ist es ähnlich der altbekannten Schnabeltasse - es kommt eine durstlöschende Menge - ohne große Anstrengung. Einen Becher mit Strohhalm muss man aufrecht halten - hier schwappt und kleckert nichts. Ganz ehrlich, Philips: denkt mal über eine Erwachsenen-Version nach! So lang nehmen wir diese hier (mit hartem und weichen Schnabel). Aber ich bin mir sicher, dass einige Pflegeheime / Menschen in häuslicher Pflege, Krankenhäuser etc. von den Bechern angetan sind.
Voordelen
Dicht - und es kommt ein "richtiger Schluck"
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Onafhankelijke thuistests in het Verenigd Koninkrijk, september 2013