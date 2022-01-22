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  • Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*
  • Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*
  • Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*
  • Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

Philips AventRietjesbeker

SCF798/02

4.1
| (279) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*
De Philips Avent rietjesbeker met buigbaar rietje en ergonomische vorm is ideaal voor de eerste slokjes uit een rietje en ondersteunt een gezonde ontwikkeling van de mond.* In samenwerking met experts hebben we de beste beker met een rietje ontwikkeld.*
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Afsluitventiel voorkomt knoeien

Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

  • Rietjesbeker

  • 300 ml

  • 12m+

  • 1 stuk

Philips Avent-bekers volgen de ontwikkeling van je kind

Leren zelfstandig drinken is een belangrijke stap in de ontwikkeling van kinderen. We ondersteunen kinderen bij hun reis naar zelfstandig drinken en helpen hen gemakkelijk over te gaan van borst of fles naar open beker. We hebben geleerd van zorgdeskundigen, waardoor onze verschillende oplossingen met spenen, zachte en harde tuiten, rietjes en 360°-drinkranden de ontwikkeling van je kind volgen en zijn nieuwe motorieke vaardigheden en drinkvaardigheden stimuleren. Onze hoogwaardige oplossingen zijn ontwikkeld met gemak en hygiëne in het achterhoofd.

Voorgevormd en anti-slipstructuur voor eenvoudige grip

De beker van 300 ml heeft de perfecte grootte om je kind de hele dag gehydrateerd te houden, ook wanneer hij actief bezig is. Het klikdeksel houdt het rietje onderweg schoon. De beker is voorgevormd en heeft een anti-slipstructuur, zodat kleine peuterhanden de beker gemakkelijk kunnen pakken en vasthouden. Zo kan je kleintje vol vertrouwen zelfstandig leren drinken.

Lager gebogen rietje om gemakkelijk te drinken tot de laatste slok

Lager gebogen rietje om gemakkelijk te drinken tot de laatste slok

Het onderste deel van het rietje is gebogen, zodat het rietje makkelijk bij het drinken komt, waardoor je in een natuurlijke drinkpositie kunt drinken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

279

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

22/01/2022

Nederland

Nederland

Enige fles waaruit dochter 9 maanden drinkt

Na allerlei soorten flesjes en bekers te hebben geprobeerd, is deze de enige die mijn dochter snapt en waar ze goed water en thee uit drinkt. Ze kan hem zelf vasthouden en uit drinken. Ik heb wel de dop eraf gehaald en de fles niet te vol, anders lukt het niet. Fles is van goede kwaliteit.

Voordelen

Makkelijk vast te houden en lekt niet

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF798/01 Rietjesbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF798/01 Rietjesbeker

20/06/2018

Nederland

Nederland

Fijne beker en lekt niet

[Employee of philipsglobal] Super fijne beker, die niet lekt, in tegenstelling tot de tuitbeker. Ziet er leuk uit. En makkelijk schoon te maken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF798/02 Rietjesbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF798/02 Rietjesbeker

17/07/2017

Nederland

Nederland

Fijne beker en lekt niet

Ik vind het een fijne beker in zijn gebruik. Doordat de onderdelen allemaal te demonteren zijn is het gemakkelijk ze schoon te houden. Ik heb al ontzettend veel bekers geprobeerd maar dit is tot op heden de enige beker die niet lekt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF798/02 Rietjesbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF798/02 Rietjesbeker

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 90% van de 200 ondervraagde kindertandartsen in de VS is het ermee eens dat het ontwerp van onze rietjesbeker zorgt voor gezonde ontwikkeling van de mond. 89% is het ermee eens dat drinken met een rietje de mondspieren traint, waardoor de mond sterker wordt (onaf. onl. onderzoek, VS, april 2016). Ontwikkeld in samenwerking met logopedisten, tandartsen, ergonomen en verloskundigen.