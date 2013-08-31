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  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers

Niet meer leverbaar

Philips AventGrote-mensenbeker

SCF782

2.5
| (119) Reviews & awards
Helpt bij de overstap naar open bekers
Maak het makkelijker voor je peuter om van drinkbekers over te stappen naar open bekers, zonder te knoeien. Dankzij de met de lip geactiveerde technologie komt er alleen drinken uit de beker wanneer de lip van het kind tegen de rand drukt.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

De ideale overgangsbeker voor opgroeiende peuters

Helpt bij de overstap naar open bekers

  • 260 ml

  • 260 ml

  • 9 m+

360° drinken langs de hele rand van de beker, zoals uit een open beker

360° drinken langs de hele rand van de beker, zoals uit een open beker

Met deze beker zonder tuit kun je 360° drinken langs de hele rand, net als met een grote-mensenbeker.

Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

Door het ontwerp van deze beker zonder tuit kunnen tanden gezond groeien.

Met de lip geactiveerde technologie

Met de lip geactiveerde technologie

Deze beker zonder tuit heeft een uniek met de lip geactiveerd ventiel, zodat er alleen drinken uit de beker komt wanneer de lip van het kind tegen de rand drukt. Tussen de slokjes door gaat het ventiel automatisch dicht, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over knoeien.

Technische specificaties

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Recensies

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2.5

van 5

119

Reviews & awards

31/08/2013

België

België

melkbeker voor flesweigeraar

Wij zitten hier thuis met een hardnekkige flesweigerende baby. Al maanden krijgen wij hem met moeite aan de fles. Nu drinkt hij (5 maanden) vlot uit deze beker. Niet helemaal de bedoeling allicht, maar kijk tevreden klanten hier :-)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker

19/01/2019

Nederland

Nederland

Goede trainbeker

Ik ben erg tevreden over deze beker, mijn kind van 6 mnd oud wilde geen tuitbeker maar een gewone beker. Het drinken uit een gewone beker is nog lastig voor hem en het wordt daarom altijd een knoeiboel. Deze beker is de ideale tussenoplossing!

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Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker

31/03/2018

Nederland

Nederland

prima beker

Bij onze laatste werkt deze beker geweldig! Onze oudste had er minder mee. Enige nadeel lijkt te zijn dat de zacht plastic ring moeilijk goed schoon te houden is onder de randen ed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 77% van de ondervraagde kindertandartsen is het erover eens dat deze beker zorgt voor een gezonde ontwikkeling van de mond (onafhankelijk online onderzoek, VS, april 2016)

  2. 72% van de ondervraagde kindertandartsen raden de met de lip geactiveerde technologie aan (onafhankelijke online onderzoek, VS, april 2016)