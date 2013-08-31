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Niet meer leverbaar
260 ml
260 ml
9 m+
Met deze beker zonder tuit kun je 360° drinken langs de hele rand, net als met een grote-mensenbeker.
Door het ontwerp van deze beker zonder tuit kunnen tanden gezond groeien.
Deze beker zonder tuit heeft een uniek met de lip geactiveerd ventiel, zodat er alleen drinken uit de beker komt wanneer de lip van het kind tegen de rand drukt. Tussen de slokjes door gaat het ventiel automatisch dicht, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over knoeien.
2.5
van 5
119
Reviews & awards
moma
31/08/2013
België
melkbeker voor flesweigeraar
Wij zitten hier thuis met een hardnekkige flesweigerende baby. Al maanden krijgen wij hem met moeite aan de fles. Nu drinkt hij (5 maanden) vlot uit deze beker. Niet helemaal de bedoeling allicht, maar kijk tevreden klanten hier :-)
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Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker
Noella
19/01/2019
Nederland
Goede trainbeker
Ik ben erg tevreden over deze beker, mijn kind van 6 mnd oud wilde geen tuitbeker maar een gewone beker. Het drinken uit een gewone beker is nog lastig voor hem en het wordt daarom altijd een knoeiboel. Deze beker is de ideale tussenoplossing!
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Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker
jeroenrdm333
31/03/2018
Nederland
prima beker
Bij onze laatste werkt deze beker geweldig! Onze oudste had er minder mee. Enige nadeel lijkt te zijn dat de zacht plastic ring moeilijk goed schoon te houden is onder de randen ed.
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Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
77% van de ondervraagde kindertandartsen is het erover eens dat deze beker zorgt voor een gezonde ontwikkeling van de mond (onafhankelijk online onderzoek, VS, april 2016)
72% van de ondervraagde kindertandartsen raden de met de lip geactiveerde technologie aan (onafhankelijke online onderzoek, VS, april 2016)