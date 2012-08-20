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Niet meer leverbaar

Philips AventAvent versierde beker

SCF609/01

4.7

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Hygiëne onderweg

Deze Philips Avent-beker met snellere toevoer is perfect voor actieve peuters. De beker is lekvrij, ook bij onverwachte bewegingen of als hij valt, maar toch kan je kindje er heel gemakkelijk uit drinken. Met klikdeksel en handige clip voor bevestiging aan een gordel of buggy.

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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Drinkbeker met antilekventiel, voor sneller drinken

Hygiëne onderweg

  • 340 ml

  • 18m+ Sportster-drinktuit

Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Voor extra hygiëne kan de volledige beker worden gesteriliseerd

Voor extra hygiëne kan de volledige beker worden gesteriliseerd

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF609/01 Avent Decorated Cup

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF609/01 Avent Decorated Cup

16/10/2011

France

France

formidable

j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF609/01 Tasse décorée Avent

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF609/01 Tasse décorée Avent

03/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good One

I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 