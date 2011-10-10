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Niet meer leverbaar
Hygiëne onderweg
Deze Philips Avent-beker met snellere toevoer is perfect voor actieve peuters. De beker is lekvrij, ook bij onverwachte bewegingen of als hij valt, maar toch kan je kindje er heel gemakkelijk uit drinken. Met klikdeksel en handige clip voor bevestiging aan een gordel of buggy.
340 ml
18m+ Sportster-drinktuit
Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.
Tuit is bijtvast en maakt sneller drinken mogelijk; de beker heeft een grotere capaciteit voor actieve kleintjes
Dankzij het klikdeksel blijft de drinktuit thuis én onderweg altijd hygiënisch schoon.
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Marcello
10/10/2011
Nederland
gebruiksvriendelijk
gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF604/11 Beker voor peuters
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF604/11 Beker voor peuters
mona1110
10/05/2012
Deutschland
Dieses produkt ist top !!!!!!!!
Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF604/11 Toddler Cup
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF604/11 Toddler Cup
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.