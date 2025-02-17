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      Philips Avent Hands-free Refurbished enkele elektrische borstkolf

      SCF531/11R1

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Hou je handen vrij en maak tijd vrij.

      De Philips Avent handsfree enkele elektrische borstkolf is ontwikkeld voor effectief* en comfortabel kolven en bootst het drinkritme van je baby na. Krachtig, comfortabel en licht, en daarmee de ideale handsfree kolf.

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      Wat is 'refurbished'?

      Ieder bedrijf heeft zijn eigen definitie van refurbishment. Bij Philips gebruiken we hiervoor producten die binnen 30 dagen door onze klanten zijn geretourneerd of producten uit onze abonnementsprogramma's. De meeste producten zijn dan ook niet gebruikt of licht gebruikt.

      Wat kunt u verwachten?

      Functioneel product en garantie

      Het product werkt perfect!Er zit altijd 2 jaar garantie op het product. Voor bepaalde producten geldt een langere garantieperiode na registratie.

      Uiterlijk

      Het product is volledig schoon! Elk apparaat wordt uitgebreid getest om de kwaliteit en prestaties te controleren. Alle producten worden schoongemaakt en de aan hygiëne gerelateerde onderdelen of accessoires worden, indien nodig, vervangen (bijvoorbeeld scheermesjes en keukenapparaten). Kleine tekenen van gebruik kunnen zichtbaar zijn.

      Accessoires

      De producten bevatten alle originele functionele onderdelen en accessoires. Commerciële geschenken zijn niet inbegrepen (zoals Aqua-filters).

      Verpakking

      Het product wordt geleverd in de originele verpakking (mogelijk met lichte schade) of in een eenvoudige doos van gerecycled materiaal.

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      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

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      Bootst het drinkritme van je baby na

      • Bootst het drinkritme van baby's na
      • Vrijheid tijdens het kolven
      • Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten
      • Inclusieve, naadloze pasvorm
      Kolf effectief* met een ritme dat het ritme van je baby nabootst

      Kolf effectief* met een ritme dat het ritme van je baby nabootst

      Baby's weten zelf het beste hoe ze moeten drinken! Daarom bootst onze handsfree elektrische borstkolf hun natuurlijke drinkritme na, zodat jij je eigen ritme kunt vinden voor effectief* kolven en een optimale melkproductie. Met tot wel 85 kolfbewegingen per minuut is de Philips Avent handsfree borstkolf 2 keer sneller dan de meeste andere kolfsets**.

      Geluidloos kolven op ziekenhuisniveau

      Geluidloos kolven op ziekenhuisniveau

      De motorunit levert de kracht die je verwacht van een traditionele borstkolf, maar dan in een compact en draagbaar apparaat. Dankzij de oplaadbare batterij en de draadloze motorunit kun je overal krachtig en discreet kolven.

      Siliconen schildje vormt zich zacht naar je borst

      Siliconen schildje vormt zich zacht naar je borst

      Ons unieke siliconen SkinSense-borstschildje is ontworpen voor ultiem comfort en vormt zich zacht rond je borst door middel van de natuurlijke warmte van je lichaam. Het borstschildje is gemaakt van voedselveilig siliconen voor volledige gemoedsrust.

      Houd de melkstroom in de gaten met de volledig transparante opvangcup

      Houd de melkstroom in de gaten met de volledig transparante opvangcup

      De transparante opvangcup biedt een onbelemmerd zicht op de binnenkant. De cup helpt je tepel op de juiste manier te plaatsen voor de beste melkafgifte en zorgt ervoor dat je visueel het volume moedermelk kunt bijhouden. Zo kolf je vol zelfvertrouwen, van de eerste tot de laatste druppel.

      Beweeg je vrij met de ultralichte opvangcup

      Beweeg je vrij met de ultralichte opvangcup

      Een lege opvangcup weegt iets meer dan 100 gram. Dat is tot 3 keer lichter dan een volledig draagbare borstkolf. De cup zit comfortabel in je bh, waardoor je nauwelijks merkt dat je hem draagt.

      Draagbaar comfort voor maximale bewegingsvrijheid

      Draagbaar comfort voor maximale bewegingsvrijheid

      Onze pomp wordt geleverd met een gevlochten draagkoord en een kledingklem, waarmee je de motor over het lichaam of aan je broek kunt dragen. Zo heb je de vrijheid om hem op jouw manier te dragen. Blijf je ding doen, in de wetenschap dat je al je benodigdheden bij de hand hebt. Gebruik de slangkoppeling en koordversteller om je pasvorm nauwkeurig af te stemmen.

      Personaliseer je kolfsessie

      Personaliseer je kolfsessie

      Haal het maximale uit elke kolfsessie, dankzij de 8 zuigniveaus om de melkstroom te stimuleren en 16 zuigniveaus om de melk af te kolven. Je kunt tijdens het kolven fijnafstellen en omdat je ideale instelling automatisch wordt onthouden, is je kolf altijd klaar voor gebruik.

      Minder onderdelen dus eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken

      Minder onderdelen dus eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken

      We hebben onze pomp en accessoires zo eenvoudig mogelijk ontworpen. Met slechts een paar verbindingsstukken is elke opvangcup in een handomdraai uit elkaar te halen, schoon te maken (met de hand of in de vaatwasser), te desinfecteren en weer in elkaar te zetten.

      Een assortiment borstschildjes en inzetstukken voor elke moeder

      Een assortiment borstschildjes en inzetstukken voor elke moeder

      Wij willen dat iedere moeder zich op haar best voelt. De juiste pasvorm is daar een essentieel onderdeel van. Ons assortiment van borstschildjes en kussentjes past 99% van de moeders. Ze zijn afzonderlijk verkrijgbaar, zodat je het ultieme comfort ervaart tijdens het kolven.

      Technische specificaties

      • Vermogen

        Bron
        Oplaadbare batterij/USB-C (adapter niet meegeleverd)

      • Materiaal

        Cup, beschermkapje, beschermhoes voor borstbeschermer
        Polypropyleen
        Borstbeschermer, membraan, ventiel, inzetstuk
        Vloeibare siliconen
        Siliconen slangetje
        Siliconen

      • Inclusief

        USB-C-kabel
        1 x
        Draagkoord
        1 x
        Oplaadbare accu (met afneembare klem)
        1 x
        Opvangcup (gemonteerd)
        1 x
        Siliconen slangetjes
        1 x
        Stofbestendige beschermhoes voor borstbeschermer
        1 x
        Borstschildje (21 mm, 24 mm)
        1 stuks
        Tepelmaatkaart
        1 x
        Inzetstuk - 19 mm
        1 x

      • Gebruiksgemak

        Gebruik borstkolf
        Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

      • Functies

        Flexibiliteit in beweging
        Handsfree kolven
        Persoonlijke instellingen
        • 16 zuigniveaus in expressiemodus
        • 8 zuigniveaus in stimulatiemodus
        Motoronderdeel
        • Oplaadbare batterij/USB-C
        • Het volledig opladen van de batterij duurt tot 1,5 uur en gaat ongeveer 5 kolfsessies mee
        Details borstbeschermer en kussentje
        Verschillende maten beschikbaar voor de beste pasvorm

      Badge-D2C

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      • Effectiviteit heeft te maken met de technische prestaties van het product.
      • *Referentie naar de zuigfrequentie van de pomp.
      • **gebaseerd op ons complete assortiment van borstschildjes en kussentjes.

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