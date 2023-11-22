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Glow-in-the-dark-dop
Bevat geen BPA
Verpakking van 2 stuks, 80% plantaardig*
0-6 maanden
Gaten in het schildje zorgen voor ventilatie van de babyhuid, waardoor deze droger blijft en de baby ultiem en kalmerend comfort ervaart.
Onze orthodontische spenen zijn gemaakt van zacht silicone en ondersteunen zo de natuurlijke bewegingen van de mondspieren en helpen het risico op een malocclusie te verkleinen De smalle hals is speciaal ontworpen om de druk tussen de tong en het gehemelte te verminderen. Philips Avent Ultra-spenen zijn goedgekeurd door de onafhankelijke Oral Health Foundation en zijn gemaakt van 100% voedselveilige silicone. Ze zijn duurzamer en gaan langer mee dan spenen van rubber (latex) en bevatten geen BPA, BPS, ftalaten, PVC of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks).
Onze siliconen spenen met textuur zijn speciaal ontworpen om het gevoel van de moederborst na te bootsen. Toen we ouders vroegen hoe hun kindjes erop reageerden, gaf gemiddeld 98% aan dat hun baby's de Philips Avent ultra-spenen accepteerden.
4.7
van 5
343
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
Gullie107
22/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Schattige spenen met glow in the dark
Mijn dochtertje is best kieskeurig qua spenen. Het heeft even geduurd tot ze andere speentjes accepteerde, maar deze spenen vond ze gelukkig al snel goed. We gebruiken ook Avent flessen om tussendoor was flesvoeding bij te geven, dus mogelijk dat dat impact heeft. Mijn dochtertje van 4 maanden wil alleen nog de speen als ze moe is en gaat slapen. Ik geef haar dan een speen en ze valt zelf in slaap. Als ik haar na een paar minuten kom controleren heeft ze de speen al “uitgespuugd” en door de glow in the dark kan ik de speen makkelijk vinden om aan de kant te leggen.
Voordelen
Makkelijk te vinden in het donker, kieskeurige dochter accepteert deze speen
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen
Ja. .
17/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Goed
Fijne tut. Leuke opdruk. Mijn baby pakt hem ook goed.
Voordelen
Geeft licht. Wordt goed gepakt
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen
Thatiselizabeth
16/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Geweldig product!
Ik geef het ook overdag en 's nachts aan mijn baby. Het geeft ook licht in het donker en ik vind het echt schattig. Mijn baby (2 maanden) slaapt er ook mee. Het is ook makkelijk om te wassen.
Voordelen
Licht /schattig en my baby vind het leuk.
Nadelen
Geen minpunt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Harde plastic delen behalve de siliconen speen (massabalansbenadering).
Gebaseerd op de resultaten van de Amerikaanse consumententest (2023, n=201).
Uit de Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de Philips Avent-speen met structuur die in onze ultra-fopspenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201).
Vergeleken met traditionele sterilisatiemethodes voor spenen (uitkoken).
Vervang fopspenen om hygiënische redenen nadat ze 4 weken zijn gebruikt.