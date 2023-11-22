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  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
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  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen

Philips Avent PacifierUltra Air Nighttime

SCF376/24

4.7
| (343) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan
Laat de huid van uw kleintje ademen
Troostend en ademend met grote luchtopeningen. 9 van de 10 ouders zijn het ermee eens: Philips Avent Ultra Air-fopspenen zijn comfortabel voor mijn kleintje.** Bovendien lichten ze op in het donker, zodat troosten gemakkelijk is. Nu voor 80% van plantaardig materiaal.*
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Gemakkelijk te vinden in het donker

Laat de huid van uw kleintje ademen

  • Glow-in-the-dark-dop

  • Bevat geen BPA

  • Verpakking van 2 stuks, 80% plantaardig*

  • 0-6 maanden

Extra grote luchtgaten laten de huid van je baby ademen

Extra grote luchtgaten laten de huid van je baby ademen

Gaten in het schildje zorgen voor ventilatie van de babyhuid, waardoor deze droger blijft en de baby ultiem en kalmerend comfort ervaart.

Orthodontische speen ontworpen voor natuurlijke ontwikkeling van de mond

Orthodontische speen ontworpen voor natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze orthodontische spenen zijn gemaakt van zacht silicone en ondersteunen zo de natuurlijke bewegingen van de mondspieren en helpen het risico op een malocclusie te verkleinen De smalle hals is speciaal ontworpen om de druk tussen de tong en het gehemelte te verminderen. Philips Avent Ultra-spenen zijn goedgekeurd door de onafhankelijke Oral Health Foundation en zijn gemaakt van 100% voedselveilige silicone. Ze zijn duurzamer en gaan langer mee dan spenen van rubber (latex) en bevatten geen BPA, BPS, ftalaten, PVC of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks).

Baby's vinden ze fantastisch - 98% speenacceptatie***

Baby's vinden ze fantastisch - 98% speenacceptatie***

Onze siliconen spenen met textuur zijn speciaal ontworpen om het gevoel van de moederborst na te bootsen. Toen we ouders vroegen hoe hun kindjes erop reageerden, gaf gemiddeld 98% aan dat hun baby's de Philips Avent ultra-spenen accepteerden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

343

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

1

22/11/2023

Nederland

Nederland

Schattige spenen met glow in the dark

Mijn dochtertje is best kieskeurig qua spenen. Het heeft even geduurd tot ze andere speentjes accepteerde, maar deze spenen vond ze gelukkig al snel goed. We gebruiken ook Avent flessen om tussendoor was flesvoeding bij te geven, dus mogelijk dat dat impact heeft. Mijn dochtertje van 4 maanden wil alleen nog de speen als ze moe is en gaat slapen. Ik geef haar dan een speen en ze valt zelf in slaap. Als ik haar na een paar minuten kom controleren heeft ze de speen al “uitgespuugd” en door de glow in the dark kan ik de speen makkelijk vinden om aan de kant te leggen.

Voordelen

Makkelijk te vinden in het donker, kieskeurige dochter accepteert deze speen

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen

Date of Use 2022-10-22

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen

Date of Use 2022-10-22

17/11/2023

Nederland

Nederland

Goed

Fijne tut. Leuke opdruk. Mijn baby pakt hem ook goed.

Voordelen

Geeft licht. Wordt goed gepakt

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen

Date of Use 2022-10-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen

Date of Use 2022-10-17

16/11/2023

Nederland

Nederland

Geweldig product!

Ik geef het ook overdag en 's nachts aan mijn baby. Het geeft ook licht in het donker en ik vind het echt schattig. Mijn baby (2 maanden) slaapt er ook mee. Het is ook makkelijk om te wassen.

Voordelen

Licht /schattig en my baby vind het leuk.

Nadelen

Geen minpunt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen

Date of Use 2023-10-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen

Date of Use 2023-10-15

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Harde plastic delen behalve de siliconen speen (massabalansbenadering).

  2. Gebaseerd op de resultaten van de Amerikaanse consumententest (2023, n=201).

  3. Uit de Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de Philips Avent-speen met structuur die in onze ultra-fopspenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201).

  4. Vergeleken met traditionele sterilisatiemethodes voor spenen (uitkoken).

  5. Vervang fopspenen om hygiënische redenen nadat ze 4 weken zijn gebruikt.