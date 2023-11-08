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  • Een lichte, ademende fopspeen
  • Een lichte, ademende fopspeen
  • Een lichte, ademende fopspeen
  • Een lichte, ademende fopspeen
  • Een lichte, ademende fopspeen
  • Een lichte, ademende fopspeen
  • Een lichte, ademende fopspeen
  • Een lichte, ademende fopspeen
  • Een lichte, ademende fopspeen
  • Een lichte, ademende fopspeen
  • Een lichte, ademende fopspeen
  • Een lichte, ademende fopspeen

Philips Aventultra air-fopspeen

SCF344/20

4.7
| (682) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Een lichte, ademende fopspeen
Kalmeer je baby met een fopspeen die de huid laat ademen. De Philips Avent ultra air heeft extra grote gaten om de huid droog te houden. Het lichtgewicht schildje is ontworpen voor maximale luchtdoorlating. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en designs.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Extra grote luchtgaten laten de huid van je baby ademen

Een lichte, ademende fopspeen

  • Laat de huid van je baby ademen

  • 0-6 maanden

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

4 extra grote luchtgaten

4 extra grote luchtgaten

ultra air is ontworpen voor een maximale luchtdoorlating, zodat het gevoelige huidje van je baby kan blijven ademen.

Huid blijft droger tijdens het gebruik van de speen

Huid blijft droger tijdens het gebruik van de speen

Het huidje van je baby blijft droger tijdens het gebruik van de speen, dankzij het ademende ontwerp van deze fopspeen met maximale luchtdoorlating.

Afgeronde randen voor comfortabel gebruik van de speen

Afgeronde randen voor comfortabel gebruik van de speen

Het lichte ultra air-schildje heeft ronde randen voor extra comfort voor je baby.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

682

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

08/11/2023

Nederland

Nederland

Top speen!

Mijn jongste is er sowieso fan van, maar nu heeft zijn broer van 3 jaar soms ook nog stiekem de speen in zijn mond!

Voordelen

Toegankelijk, leuk omtwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

08/11/2023

Nederland

Nederland

Geweldige speen

De speen heb ik gebruikt voor onze baby en hij valt enorm in de smaak!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

07/11/2023

Nederland

Nederland

Fijne speen in neutrale kleuren

Favoriet bij ons kind door de zachte speen. Makkelijk te reinigen in het doosje waarin de spenen zijn geleverd. De neutrale kleuren ervaren wij als fijn.

Voordelen

makkelijk te reinigen in het doosje, mooi eenvoudig design en door de gaten in de speen zacht voor het huidje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder klanten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de Philips Avent-speen met structuur, die wordt gebruikt in onze 0-6m en 6-18m ultra air- en ultra soft-fopspenen.

  2. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  3. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  4. Fabrikant van het jaar 2014