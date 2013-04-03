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  • Verwarmt snel en gelijkmatig
  • Verwarmt snel en gelijkmatig
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Niet meer leverbaar

Philips AventElektrische fles-/babyvoedingverwarmer

SCF255/57

3.9
| (30) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Verwarmt snel en gelijkmatig
Met de Philips Avent elektrische fles- en babyvoedingverwarmer verwarm je snel en veilig afgekolfde melk en babyvoeding. In ongeveer 4 minuten verwarm je 125 ml melk tot kamertemperatuur.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Flessenwarmer voor snel en gemakkelijk gebruik

Verwarmt snel en gelijkmatig

  • 220 - 240 V

Voor alle Avent-zuigflessen, Magic-drinkbekers en voedingspotjes

Voor alle Avent-zuigflessen, Magic-drinkbekers en voedingspotjes

Voeg simpelweg water toe en selecteer een modus

Voeg simpelweg water toe en selecteer een modus

Met de Philips Avent elektrische fles- en babyvoedingverwarmer bereid je snel en probleemloos de voeding voor je baby. Je hoeft het apparaat alleen maar met water te vullen en de instelling te selecteren. In ongeveer 4 minuten verwarm je 125 ml melk tot kamertemperatuur

Geen ongelijkmatige verhitting, dus veilig voor je baby

Geen ongelijkmatige verhitting, dus veilig voor je baby

Met de Philips Avent elektrische fles- en babyvoedingverwarmer verwarm je de voeding voor je baby zonder risico's. De voeding wordt gelijkmatig verwarmd, zodat je zeker weet dat de hele inhoud dezelfde temperatuur heeft.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

30

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

03/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use Easy to use

It does exactly what it says on the box, simple to use, very good :)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

very simple and easy to use

excellent product,just a flick of the switch and instantly heats up,ideal for nighttime feeds as there is no messing about having to boil up kettles,first used this product 12 years ago and bought another as i knew this would come in very handy.one of the best buys you can purchase for starting out with a newborn if intending to bottlefeed

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and quick

This bottle warmer is simple to use and quick, no more waiting for a kettle to boil and then for the bottle to warm up. It's done in a few minutes. It also has a safety function when you forget yo switch it off on those sleepless nights!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Dit product wordt zonder fles geleverd