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Niet meer leverbaar
220 - 240 V
Met de Philips Avent elektrische fles- en babyvoedingverwarmer bereid je snel en probleemloos de voeding voor je baby. Je hoeft het apparaat alleen maar met water te vullen en de instelling te selecteren. In ongeveer 4 minuten verwarm je 125 ml melk tot kamertemperatuur
Met de Philips Avent elektrische fles- en babyvoedingverwarmer verwarm je de voeding voor je baby zonder risico's. De voeding wordt gelijkmatig verwarmd, zodat je zeker weet dat de hele inhoud dezelfde temperatuur heeft.
3.9
van 5
30
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
RozaR
03/04/2013
United Kingdom
Easy to use Easy to use
It does exactly what it says on the box, simple to use, very good :)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
tinkerbell
29/07/2012
United Kingdom
very simple and easy to use
excellent product,just a flick of the switch and instantly heats up,ideal for nighttime feeds as there is no messing about having to boil up kettles,first used this product 12 years ago and bought another as i knew this would come in very handy.one of the best buys you can purchase for starting out with a newborn if intending to bottlefeed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Modernmum
22/07/2012
United Kingdom
Easy and quick
This bottle warmer is simple to use and quick, no more waiting for a kettle to boil and then for the bottle to warm up. It's done in a few minutes. It also has a safety function when you forget yo switch it off on those sleepless nights!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Dit product wordt zonder fles geleverd