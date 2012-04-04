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Niet meer leverbaar

Philips AventWegwerpborstkompressen

SCF254/60

4.8

| (13) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Comfortabel en discreet

De unieke Philips Avent SCF254/60-borstkompressen hebben een speciaal ontwerp voor een droge en comfortabele dag.

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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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SCF395/01

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Handkolf

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Handkolf

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SCF430/16

Handkolf

Handkolf

SCF430/10

Elektrische borstkolf Advance

Elektrische borstkolf Advance

SCF391/11

Avent-borstkompressen

Comfortabel en discreet

  • 60 kompressen voor overdag

Onzichtbaar onder kleren

Onzichtbaar onder kleren

Ultradun en voorgevormd. Plakstrip om het kompres op z'n plek te houden.

Met antisliptape

Antisliptape om het kompres op zijn plaats te houden.

Ontwikkeld in samenwerking met een borstvoedingsdeskundige

Ontwikkeld in samenwerking met een verloskundige en lactatieconsulent die moeders al 20 jaar bij borstvoeding ondersteunt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.8

van 5

13

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

04/04/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/60 Wegwerpborstkompressen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/60 Wegwerpborstkompressen

01/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/30 Disposable breast pads

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/30 Disposable breast pads

01/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/30 Disposable breast pads

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/30 Disposable breast pads

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 