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27
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Niet meer leverbaar
Comfortabel en discreet
De unieke Philips Avent SCF254/60-borstkompressen hebben een speciaal ontwerp voor een droge en comfortabele dag.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF430/20
SCF430/13
SCF430/16
SCF430/10
SCF391/11
60 kompressen voor overdag
Ultradun en voorgevormd. Plakstrip om het kompres op z'n plek te houden.
Antisliptape om het kompres op zijn plaats te houden.
Ontwikkeld in samenwerking met een verloskundige en lactatieconsulent die moeders al 20 jaar bij borstvoeding ondersteunt.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
4.8
van 5
13
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
04/04/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/60 Wegwerpborstkompressen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/60 Wegwerpborstkompressen
Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/30 Disposable breast pads
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/30 Disposable breast pads
Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/30 Disposable breast pads
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/30 Disposable breast pads
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.