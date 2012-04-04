Les SEULS coussinets qui tiennent la route! J'ai testé toutes les marques et les Avent sont les seuls qui tiennent une nuit. Un seul bémol: l'emballage. A quand une version alternative sans toutes ces couches de papier. Bien sur, c'est pratique pour les emmener avec soi, mais pour rester à la maison.... Je n'ai jamais utilisé les autocollants non plus, ils tiennent en place sans. Alors vous me direz d'utiliser ceux en tissu pour ma bonne conscience: j'ai essayé différentes marques en tissu (dont les vôtres) et il faut les changer toutes les demies heures car le lait glisse dessus au lieu d'être absorbé. Bref, je reviens toujours aux Avent jetables (mais s'il vous plait en plus green....)