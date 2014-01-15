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  • Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes
  • Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes
  • Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes
  • Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes
  • Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes
  • Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes

Niet meer leverbaar

Philips AventEigentijdse Freeflow-fopspenen

SCF132/32

5
| (6) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes
Avent orthodontische, samenknijpbare en symmetrische spenen houden rekening met de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby. Alle Avent-spenen zijn gemaakt van siliconen en zijn smaak- en geurvrij. Kleuren kunnen variëren.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Freeflow-schildjes en een modern ontwerp.

Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes

  • 0-6 maanden

Veiligheidsring

Veiligheidsring

Om de Philips Avent-fopspeen altijd gemakkelijk te kunnen uitnemen

Orthodontische, symmetrische samenvouwbare speen

Orthodontische, symmetrische samenvouwbare speen

De platte, druppelvormige symmetrische spenen van Philips Avent respecteren de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tandjes en het tandvlees van je baby, zelfs als de fopspeen ondersteboven raakt in de mond.

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

De siliconenspeen van Philips Avent is smaak- en geurloos, en wordt daarom gemakkelijker geaccepteerd door je baby. Het materiaal is glad, transparant en eenvoudig schoon te maken, en gaat niet plakken. De speen is sterk, gaat lang mee en vervormt en verkleurt niet na verloop van tijd.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

6

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

15/01/2014

Nederland

Nederland

Door vorm makkelijk door baby makkelijk in de mond te houden

Het was even wennen, om te zien niet de meest mooie speen. De nieuwe dessins zien er al een stuk beter uit. Vanwege de vorm van de speen kan de kleine deze goed zelf in haar mond houden, andere spenen raakt ze veel sneller kwijt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF132/01 Freeflow-spenen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF132/01 Freeflow-spenen

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

the product is good

My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.

Deze review is gemaakt voor SCF132/02 Freeflow soothers

Deze review is gemaakt voor SCF132/02 Freeflow soothers

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best dummy you can buy

Great dummy, comes in so many colours and is robust after months of use

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF132/02 Freeflow soothers

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF132/02 Freeflow soothers

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