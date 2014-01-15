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Om de Philips Avent-fopspeen altijd gemakkelijk te kunnen uitnemen
De platte, druppelvormige symmetrische spenen van Philips Avent respecteren de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tandjes en het tandvlees van je baby, zelfs als de fopspeen ondersteboven raakt in de mond.
De siliconenspeen van Philips Avent is smaak- en geurloos, en wordt daarom gemakkelijker geaccepteerd door je baby. Het materiaal is glad, transparant en eenvoudig schoon te maken, en gaat niet plakken. De speen is sterk, gaat lang mee en vervormt en verkleurt niet na verloop van tijd.
5.0
van 5
6
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Dysie
15/01/2014
Nederland
Door vorm makkelijk door baby makkelijk in de mond te houden
Het was even wennen, om te zien niet de meest mooie speen. De nieuwe dessins zien er al een stuk beter uit. Vanwege de vorm van de speen kan de kleine deze goed zelf in haar mond houden, andere spenen raakt ze veel sneller kwijt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF132/01 Freeflow-spenen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF132/01 Freeflow-spenen
SRiffat
29/07/2012
United Kingdom
the product is good
My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.
Deze review is gemaakt voor SCF132/02 Freeflow soothers
Deze review is gemaakt voor SCF132/02 Freeflow soothers
Claire7812
29/07/2012
United Kingdom
Best dummy you can buy
Great dummy, comes in so many colours and is robust after months of use
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF132/02 Freeflow soothers
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF132/02 Freeflow soothers
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.