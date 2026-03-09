Ik heb deze spenen mogen testen voor Philips. In de eerste instantie was ik was bang dat de glow in the dark functie mijn kindje wakker zou houden en hij er afgeleid van zou worden bij het inslapen. Niks is minder waar. Hij vond het in de eerste instantie wel even gek en haalde de speen uit zijn mondje om te kijken wat dat nou was en vervolgens deed hij hem terug in zijn mondje en is gaan slapen. Mijn zoontje heeft er een handje van om snachts het speentje uit zijn bed te gooien als hij wakker word en dan werd het voor mij en mijn man een zoektocht om het speentje te vinden en dat is nu verledentijd door de glow in the dark functie. Het frame van het speentje sluit mooi om het mondje van zijn gezicht en laat geen afdrukje achter. Het lijkt wel alsof het speentje iets groter is qua omvang dan de andere philips ultra soft spenen van 6-18 maanden en dat sluit nog beter om zijn mondje.