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  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid
  • Extra zacht voor gevoelige huid

Philips Avent Pacifierultra soft

SCF091/38

4.7

| (733) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan

Extra zacht voor gevoelige huid

Optimale zorg voor de gevoelige huid met een flexibel schild. 9 van de 10 ouders zijn het ermee eens: mijn baby heeft geen last van huidirritatie sinds het gebruik van de ultrazachte fopspeen.** Troost is altijd in de buurt, ongeacht wie voor de baby zorgt. Nu voor 80% plantaardig.*

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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Ontworpen om huidirritatie te verminderen**

Extra zacht voor gevoelige huid

  • Voor de gevoelige huid

  • Bevat geen BPA

  • Verpakking van 2 stuks, 80% plantaardig*

  • 0-6 maanden

Zacht, flexibel schildje vermindert irritatie**

Zacht, flexibel schildje vermindert irritatie**

De babyhuid heeft extra zorg nodig. De zachteschildtechnologie volgt de natuurlijke rondingen van het gezicht van je baby, zodat die minder last heeft van afdrukken in de huid of irritatie**. Dankzij het afgeronde schildje is de druk op de wangen minimaal en voelt de speen extra zacht aan.

Orthodontische speen ontworpen voor natuurlijke ontwikkeling van de mond

Orthodontische speen ontworpen voor natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze orthodontische spenen zijn gemaakt van zacht silicone en ondersteunen zo de natuurlijke bewegingen van de mondspieren en helpen het risico op een malocclusie te verkleinen De smalle hals is speciaal ontworpen om de druk tussen de tong en het gehemelte te verminderen. Philips Avent Ultra-spenen zijn goedgekeurd door de onafhankelijke Oral Health Foundation en zijn gemaakt van 100% voedselveilige silicone. Ze zijn duurzamer en gaan langer mee dan spenen van rubber (latex) en bevatten geen BPA, BPS, ftalaten, PVC of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks).

Baby's vinden ze fantastisch - 98% speenacceptatie***

Baby's vinden ze fantastisch - 98% speenacceptatie***

Onze siliconen spenen met textuur zijn speciaal ontworpen om het gevoel van de moederborst na te bootsen. Toen we ouders vroegen hoe hun kindjes erop reageerden, gaf gemiddeld 98% aan dat hun baby's de Philips Avent ultra-spenen accepteerden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

733

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

13/10/2025

Nederland

Nederland

Fijne spenen met bewaarbakje en uitkookbakje

Heel fijne speen! Vooral nu ons kindje verkouden is, is deze speen ideaal: hij zit niet tegen haar neus aan, maar juist mooi een stukje eronder, wat het ademen makkelijker maakt. Er zit ook een superhandig bakje bij, waarin je de speentjes kunt uitkoken én hygiënisch kunt meenemen zonder dat ze vies worden. Het enige kleine verbeterpuntje zou zijn als de speen glow-in-the-dark was, zodat ze ‘s nachts makkelijker zelf haar speentje terug kan vinden.

Voordelen

Fijne speen dat niet tegen de neus aanzit, superhandig bakje waarin je de speentjes kunt uitkoken én hygiënisch kunt meenemen zonder dat ze vies worden.

Nadelen

Het is geen glow-in-the-dark speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

Date of Use 2024-09-13

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

Date of Use 2024-09-13

07/10/2025

Nederland

Nederland

Comfortabele en duurzame speen voor gevoelige huid

Ik heb deze speentjes ontvangen om te testen en ben erg tevreden. Ze zijn superzacht, veroorzaken geen rode plekjes en hebben een fijne orthodontische vorm. De 80% plantaardige materialen en het handige sterilisatiehoesje zijn mooie extra’s. Het is duurder dan normale speentjes, maar de kwaliteitsverschil merk je wel meteen en is het zeker waard.

Voordelen

Zacht, huidvriendelijk en duurzaam

Nadelen

Duurder dan andere merken

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

Date of Use 2025-09-07

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

Date of Use 2025-09-07

04/10/2025

Nederland

Nederland

Super speen!

Nav onze moeizame zoektocht, toch de topper gevonden

Voordelen

Altijd dezelfde kunnen gebruiken, en hij neemt altijd genoegen met deze!

Nadelen

Hij neemt geen genoegen meer met een ander

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

Date of Use 2025-09-04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

Date of Use 2025-09-04

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Harde plastic delen behalve de siliconen speen (massabalansbenadering).

  2. 87% van de ouders gaf aan dat hun baby geen last had van huidirritatie nadat ze waren begonnen de Philips Avent ultra soft-speen te gebruiken (2023, n=201).

  3. Uit de Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de Philips Avent-speen met structuur die in onze ultra-fopspenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201).

  4. Vergeleken met traditionele sterilisatiemethodes voor spenen (uitkoken).

  5. Vervang fopspenen om hygiënische redenen nadat ze 4 weken zijn gebruikt.