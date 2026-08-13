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Niet meer leverbaar
SCF091/00
Ultrazacht en flexibel
Orthodontisch en BPA-vrij`
Enkel
0-6M
De huid van een baby heeft extra verzorging nodig. Dankzij onze beschermingstechnologie volgt de speen de natuurlijke rondingen van je baby's gezichtje. Zo krijgt je kleintje veel minder last van huidvlekken en irritatie.
Toen we aan ouders vroegen hoe hun kleintjes reageren op onze siliconen spenen met textuur, zei gemiddeld 98% dat hun baby de Philips Avent ultra soft- en ultra air-fopspenen accepteert.
Ons afgerond schildje minimaliseert de druk op de wangen van je baby voor extra zachtheid voor de huid.
Recensies
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder consumenten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de Philips Avent-speen met structuur, die wordt gebruikt in onze ultra air- en ultra soft-fopspenen.
Vervang om hygiënische redenen fopspenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt.