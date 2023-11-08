Onze zoon is 1 jaar en fan van deze spenen. Hij kan ze makkelijk vasthouden om ze zelf in z'n mond te stoppen. Van spenen met een gesloten schild kreeg hij vaak irritatie rond z'n mond. Maar zelfs tijdens een flinke verkoudheid geen rode plekken met deze speen. Al vanaf zijn geboorte wilde hij alleen maar de speen van Philips. En ook in deze grotere maat is de speen bij ons een hit. Aanrader!