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  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen

Philips Avent Pacifierultra air

SCF080/23

4.7
| (682) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Laat de huid van uw kleintje ademen
Troostend en ademend met grote luchtopeningen. 9 van de 10 ouders zijn het ermee eens: Philips Avent Ultra Air-fopspenen zijn comfortabel voor mijn kleintje.** Troost is altijd in de buurt, ongeacht wie voor de baby zorgt. Nu voor 80% van plantaardig materiaal.*
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Extra grote luchtgaten voor comfortabel kalmeren

Laat de huid van uw kleintje ademen

  • Laat de huid van je baby ademen

  • Bevat geen BPA

  • Verpakking van 2 stuks, 80% plantaardig*

  • 0-6 maanden

Extra grote luchtgaten laten de huid van je baby ademen

Extra grote luchtgaten laten de huid van je baby ademen

Gaten in het schildje zorgen voor ventilatie van de babyhuid, waardoor deze droger blijft en de baby ultiem en kalmerend comfort ervaart.

Orthodontische speen ontworpen voor natuurlijke ontwikkeling van de mond

Orthodontische speen ontworpen voor natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze orthodontische spenen zijn gemaakt van zacht silicone en ondersteunen zo de natuurlijke bewegingen van de mondspieren en helpen het risico op een malocclusie te verkleinen De smalle hals is speciaal ontworpen om de druk tussen de tong en het gehemelte te verminderen. Philips Avent Ultra-spenen zijn goedgekeurd door de onafhankelijke Oral Health Foundation en zijn gemaakt van 100% voedselveilige silicone. Ze zijn duurzamer en gaan langer mee dan spenen van rubber (latex) en bevatten geen BPA, BPS, ftalaten, PVC of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks).

Baby's vinden ze fantastisch - 98% speenacceptatie***

Baby's vinden ze fantastisch - 98% speenacceptatie***

Onze siliconen spenen met textuur zijn speciaal ontworpen om het gevoel van de moederborst na te bootsen. Toen we ouders vroegen hoe hun kindjes erop reageerden, gaf gemiddeld 98% aan dat hun baby's de Philips Avent ultra-spenen accepteerden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

682

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

08/11/2023

Nederland

Nederland

Top speen!

Mijn jongste is er sowieso fan van, maar nu heeft zijn broer van 3 jaar soms ook nog stiekem de speen in zijn mond!

Voordelen

Toegankelijk, leuk omtwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

08/11/2023

Nederland

Nederland

Geweldige speen

De speen heb ik gebruikt voor onze baby en hij valt enorm in de smaak!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

07/11/2023

Nederland

Nederland

Fijne speen in neutrale kleuren

Favoriet bij ons kind door de zachte speen. Makkelijk te reinigen in het doosje waarin de spenen zijn geleverd. De neutrale kleuren ervaren wij als fijn.

Voordelen

makkelijk te reinigen in het doosje, mooi eenvoudig design en door de gaten in de speen zacht voor het huidje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Harde plastic delen behalve de siliconen speen (massabalansbenadering).

  2. Gebaseerd op de resultaten van de Amerikaanse consumententest (2023, n=201).

  3. Uit de Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de Philips Avent-speen met structuur die in onze ultra-fopspenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201).

  4. Vergeleken met traditionele sterilisatiemethodes voor spenen (uitkoken).