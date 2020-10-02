Zoektermen

      Philips Avent ultra air-fopspeen

      SCF080

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Een lichte, ademende fopspeen

      Kalmeer je baby met een fopspeen die de huid laat ademen. De Philips Avent ultra air-collectie heeft extra grote gaten om de huid droog te houden. Het lichtgewicht schildje is ontworpen voor maximale luchtdoorlating. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en designs.

      Een lichte, ademende fopspeen

      Extra grote luchtgaten laten de huid van je baby ademen

      • Laat de huid van je baby ademen
      • 6-18 maanden
      • Orthodontisch en BPA-vrij
      • 2 stuks
      Laat de huid ademen

      Laat de huid ademen

      De extra grote luchtgaten zorgen ervoor dat de huid van je baby blijft ademen en zacht en droog blijft.

      Hippe, kleurrijke designs

      Hippe, kleurrijke designs

      De ultra air-collectie is altijd bij de tijd. Dankzij de lichte en kleurrijke ontwerpen kunnen jij en je baby de nieuwste stijlen uitproberen.

      De ideale structuur zorgt voor een aangenaam gevoel

      De ideale structuur zorgt voor een aangenaam gevoel

      De ultra air-fopspeen is licht en heeft een design dat volledig is gericht op comfort, waar de zijdezachte speen aan bijdraagt.

      Geliefd bij baby's wereldwijd*

      Geliefd bij baby's wereldwijd*

      Ongeveer 98% van de moeders gaf aan dat hun baby de Philips Avent ultra soft- en ultra air-fopspenen accepteert, toen we vroegen hoe hun kleintjes reageren op onze siliconenspenen met textuur.

      Houdt rekening met de natuurlijke vorm van het gehemelte, de tanden en het tandvlees

      Houdt rekening met de natuurlijke vorm van het gehemelte, de tanden en het tandvlees

      Zorg voor de mondontwikkeling van je kleintje met een symmetrische speen die de natuurlijke vorm van het gehemelte, de tanden en het tandvlees respecteert.

      Steriliseren en opbergen in één handig doosje

      Steriliseren en opbergen in één handig doosje

      Het ultra air-opbergdoosje kan ook als sterilisator worden gebruikt. Je hoeft alleen maar water toe te voegen en het doosje in de magnetron te doen. Zo weet je zeker dat de fopspeen schoon is voor het volgende gebruik.

      Technische specificaties

      • Inclusief

        ultra air-fopspeen
        2  stk
      • Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder klanten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de Philips Avent-speen met structuur, die wordt gebruikt in onze 0-6m en 6-18m ultra air- en ultra soft-fopspenen.
      • Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
      • Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

