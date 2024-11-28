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  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
  • Ideaal voor voorzichtige drinkers
  • Ideaal voor voorzichtige drinkers

Philips Avent Baby BottlesNatural-babyfles

SCF039/17

4.4
| (20) Reviews & awards
Ideaal voor voorzichtige drinkers
Inclusief speen voor pasgeborenen. Het kleine flesje zorgt voor de juiste hoeveelheid voor het kleinere buikje van je baby. De flessen zijn ontworpen om darmkrampjes en ongemak te verminderen door lucht weg te houden uit het buikje van je baby. Geschikt voor alle spenen uit de Natural-lijn.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Ideaal voor voorzichtige drinkers

Ideaal voor voorzichtige drinkers

  • 2 oz / 60 ml

  • 0m+

Ontworpen om darmkrampjes te verminderen

Ontworpen om darmkrampjes te verminderen

De speen is ontworpen om drinkproblemen te verminderen door lucht uit het buikje van je baby weg te houden.

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Ons flexibele spiraalontwerp en de comfortabele blaadjes zorgen voor een natuurlijke beweging tijdens het drinken.

Zachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

Zachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

20

Reviews & awards

2
1

28/11/2024

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Perfect fles voor mijn baby

Mijn baby dronk veelste snel bij een nr 1 speen waardoor ze te veel golven spuugde en veel krampjes kreeg. Heb nu deze schattige fles gekocht met nr 0 speen erop en het gaat echt perfect. Echt een heel verschil met eerst. Ik raad dit product echt aan met ouders die dit probleem ook hebben. En het was de volgende dag al in huis. Echt top dank jullie wel.

Voordelen

Het drinken gaat langzamer wat ook echt goed is

Nadelen

Die zijn er niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Baby Bottles SCF039/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Baby Bottles SCF039/17 Natural-babyfles

11/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Cute and handy bottle

Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

16/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product is easy to use and it’s great

This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.