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SCF039/17
2 oz / 60 ml
0m+
De speen is ontworpen om drinkproblemen te verminderen door lucht uit het buikje van je baby weg te houden.
Ons flexibele spiraalontwerp en de comfortabele blaadjes zorgen voor een natuurlijke beweging tijdens het drinken.
De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.
4.4
van 5
20
Reviews & awards
Scholten30
28/11/2024
Nederland
Philips-medewerker
Perfect fles voor mijn baby
Mijn baby dronk veelste snel bij een nr 1 speen waardoor ze te veel golven spuugde en veel krampjes kreeg. Heb nu deze schattige fles gekocht met nr 0 speen erop en het gaat echt perfect. Echt een heel verschil met eerst. Ik raad dit product echt aan met ouders die dit probleem ook hebben. En het was de volgende dag al in huis. Echt top dank jullie wel.
Voordelen
Het drinken gaat langzamer wat ook echt goed is
Nadelen
Die zijn er niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby Bottles SCF039/17 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby Bottles SCF039/17 Natural-babyfles
Ewazakho
11/04/2019
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Cute and handy bottle
Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Annie23
16/02/2019
United Kingdom
Onderdeel van promotie
This product is easy to use and it’s great
This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
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