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Blijf dicht bij uw baby
Van dutjes overdag tot nachtelijke controles: met de Philips Avent Baby Video Monitor ben je altijd dichtbij met een helder 4,5-inch scherm, een batterij die de hele nacht meegaat, tweerichtingsaudio en nachtzicht. Geen internetverbinding nodig. Je hebt één eenvoudige, veilige verbinding.
Scherm van 4,5 inch met hoge resolutie
HD-camera
DEKRA-gecertificeerde cyberbeveiliging
Verbinding zonder internet
Maak gebruik van de tijd waarin je baby slaapt in de wetenschap dat je op elk moment een gedetailleerde blik kunt werpen op wat er gebeurt. Het 4,5 inch grote scherm met kristalhelder beeld helpt je ook om je dichtbij en verbonden te voelen.
Bij weinig licht schakelt onze HD-camera automatisch over op nachtzicht, zodat je je kleintje altijd duidelijk kunt zien. Wil je die slaperige glimlach zien? Gebruik dan de 4x-zoomfunctie.
Onze monitor is DEKRA-gecertificeerd, wat betekent dat het voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen ter wereld. Zo zijn de momenten met je kleintje volledig veilig en privé.
4.7
van 5
20
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
01/10/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Babyfoon
De babyfoon is gemakkelijk in gebruik, je hoeft niks te installeren waardoor hij gelijk te gebruiken is. Hierdoor ook makkelijk mee te nemen als je baby ergens gaat logeren. De batterijduur van het monitor scherm werkt goed, bij een hele nacht en ochtend hoeft het scherm niet aan de oplader. Het bereik werkt ook goed, bij ons thuis met 2 verdiepingen lager nog even goed bereik! De kwaliteit van het geluid is goed verstaanbaar. De zoom functie is een extra optie die erg handig is om net wat beter naar je baby te kijken bij onrust. Wat erg handig is dat de babyfoon de temperatuur aangeeft van de kamer, wanneer het te warm is voor je baby geeft hij een waarschuwing. Het kleurenscherm is duidelijk, de nachtmodus werkt echt perfect.
Voordelen
Makkelijk in gebruik, lange batterij duur , goede kwaliteit van beeld en geluid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Video Baby Monitor SCD871 Eersteklas
Date of Use 2026-09-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Video Baby Monitor SCD871 Eersteklas
Date of Use 2026-09-16
Anoniem-A
29/09/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Lange batterijduur ideaal voor de nacht
Wij hadden eerst een gelijkaardige Alecto babyfoon in gebruik maar hebben na het testen van deze babyfoon de oude naar de kast verbannen. Deze Philips Avent heeft een fijn gebruiksmenu en vooral ook een lange batterijduur waardoor we hem ‘s nachts niet hoeven op te laden. Na een paar weken gebruik zijn we nog steeds heel blij. Het enige minpunt is dat de scherpte wel oké is, maar niet fantastisch. Kortom: heel tevreden mee!
Voordelen
Uitstekende batterijduur, handige intuïtieve interface, fijne bedieningsknoppen, niet verbonden met het internet
Nadelen
Scherpte van het beeld niet heel scherp, wel voldoende
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Video Baby Monitor SCD871 Eersteklas
Date of Use 2026-09-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Video Baby Monitor SCD871 Eersteklas
Date of Use 2026-09-17
hhome
01/10/2026
Deutschland
Onderdeel van promotie
Gute Bildqualität und einfache Bedienung
Wir sind mit dem Philips Avent SCD871 Premium insgesamt sehr zufrieden. Besonders gut gefällt uns die Bildqualität – auch bei Dunkelheit ist das Bild erstaunlich klar und man kann jederzeit gut erkennen, ob unser Baby wirklich schläft oder sich nur etwas bewegt. Auch der Ton funktioniert zuverlässig und die Gegensprechfunktion ist im Alltag sehr praktisch. Ein großer Pluspunkt für uns ist außerdem, dass das Babyphone ohne WLAN und App funktioniert. Kamera und Elterneinheit verbinden sich direkt miteinander, sodass wir uns keine Gedanken über eine Internetverbindung machen müssen. Die Bedienung ist unkompliziert und auch der Eco-Modus ist sehr praktisch. Die Akkulaufzeit der Elterneinheit ist für unseren Alltag gut, wobei die Kamera selbst dauerhaft an den Strom angeschlossen werden muss. Das schränkt die Flexibilität beim Aufstellen etwas ein. Auch die Reichweite hängt natürlich stark von den baulichen Gegebenheiten ab – innerhalb unseres Zuhauses funktioniert sie bei uns aber zuverlässig. Insgesamt ist das Philips Avent SCD871 für uns ein hochwertiges und zuverlässiges Babyphone, das vor allem durch die gute Kamera, die Nachtsicht und die einfache Bedienung überzeugt. Es ist sicherlich nicht das günstigste Modell, dafür bekommt man ein durchdachtes Babyphone ohne WLAN-Zwang und mit vielen praktischen Funktionen.
Voordelen
Einfache und intuitive Bedienung, gute HD-Bildqualität, Direkte und zuverlässige Verbindung zwischen Kamera und Elterneinheit, vorhandener Zoom für Detailansicht
Nadelen
Kamera benötigt Stromversorgung (schränkt etwas ein), vergleichsweise relativ hoher Anschaffungspreis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-27
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-27
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.