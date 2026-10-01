De babyfoon is gemakkelijk in gebruik, je hoeft niks te installeren waardoor hij gelijk te gebruiken is. Hierdoor ook makkelijk mee te nemen als je baby ergens gaat logeren. De batterijduur van het monitor scherm werkt goed, bij een hele nacht en ochtend hoeft het scherm niet aan de oplader. Het bereik werkt ook goed, bij ons thuis met 2 verdiepingen lager nog even goed bereik! De kwaliteit van het geluid is goed verstaanbaar. De zoom functie is een extra optie die erg handig is om net wat beter naar je baby te kijken bij onrust. Wat erg handig is dat de babyfoon de temperatuur aangeeft van de kamer, wanneer het te warm is voor je baby geeft hij een waarschuwing. Het kleurenscherm is duidelijk, de nachtmodus werkt echt perfect.