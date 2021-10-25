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100% privé, zonder interferentie
Kristalhelder geluid
Tot 24 uur toezicht
Nachtlampje met sterrenprojectie
DECT-technologie zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat je er zeker van kunt zijn dat je de enige bent die meeluistert en dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken.
DECT-technologie zorgt voor kristalhelder geluid, zodat je ieder lachje, murmeltje en hikje duidelijk kunt horen.
De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch de audiotransmissie en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding.
4.7
van 5
115
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Vanhille
25/10/2021
België
Onderdeel van promotie
Helder geluid en zijn geld waard
We hebben de Philips AVENT Audio Babyfoon nu een 2 weken in huis en zijn er tevreden van. De babyfoon is eenvoudig te installeren. Voor de ouderunit zijn er 2 batterijen meegeleverd die in de dect unit opgeladen worden, zodat je hem ook mobiel kunt gebruiken. In de babyunit kan je ook 6 batterijen steken (niet meegeleverd) zodat je deze ook zonder stroom kunt gebruiken. Ideaal voor op uitstap. Zelf wonen we in een appartement en het bereik is goed, het geluid is ook zeer helder en je hoort je kindje duidelijk als hij geluid maakt. Ons kleintje is nog te jong, maar je hebt ook de mogelijkheid om terug te praten via de ouderunit, om je kindje al een beetje gerust te stellen. Als extra heb je ook de mogelijkheid om geluid af te spelen, voor ons komt dit goed van pas, ons kleintje houdt van geluidjes. Je kan het geluid ook vanop afstand via de ouderunit afspelen. Er is ook een projector met lichtjes die afwisselen, leuke extraatje dat interessant is voor ons kleintje, maar dit was geen must voor ons. Algemeen is het een babyfoon die zeker zijn geld waard is.
Voordelen
Helder geluid, muziek en licht spektakel, eenvoudig in gebruik, terugspreek functie
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
wst_
23/10/2021
België
Onderdeel van promotie
Zeer tevreden van!
Deze Philips Avent babyfoon doet meer dan wat we verwacht hadden en zijn we uiterst tevreden van. We hebben de babyfoon regelmatig binnen en buiten gebruikt. Binnenshuis zochten we vooral een toestel die op grote afstand vlot werkt. 35meter ver, verschillende muren en een verdieping lager hoor je nog steeds zeer duidelijk de baby. Ook wanneer we op terras zaten of in de tuin aan het werken waren of in het bijgebouw waren hebben we nooit een probleem gehad met signaalsterkte. Ook bij gebruik van andere draadloze toestellen in de buurt bleef deze zeer goed werken. Ons kindje kwam vooral tot rust met de geluidjes die je op het basisstation kunt afspelen. Deze kun je trouwens ook vanop afstand met de draagbare ontvanger starten. Ook het volume valt vlot bij te regelen, zowel aan het toestel zelf of via de draagbare ontvanger. Als extra komt het basisstation met een functie waarmee je een sterrenhemel op het plafond kunt projecteren. Deze sterrenhemel beweegt traag in verschillende rustige kleuren. Een echte topper. Gecombineerd met het geluid is dit een succes om ze te doen slapen! Geluid en projectie zijn zeer makkelijk aan te leggen (ook op afstand) en valt standaard na 15minuten vanzelf uit (tijd is aan te passen). Beide toestellen kunnen in het stopcontact permanent onder stroom blijven zitten, wat zeer handig is als je ze op een vaste locatie gebruikt. Het basisstation heeft een lange netsnoer, wat echt handig is om deze boven op een kast te zetten. In de doos zaten twee batterijen meegeleverd voor de draagbare ontvanger. Het basistoestel is ook draagbaar, maar verwacht extra batterijen, deze zijn wel niet meegeleverd. Voor ons geen probleem, gezien we steeds het basistoestel in de kamer lieten staan. Eenvoudig in het stopcontact en je bent vertrokken. Mocht er dan toch enig negatief puntje zijn, dan is de handleiding nog een werkpuntje. Zo geeft de handleiding aan dat je 2seconden op de ON/OFF toets moet duwen om het toestel aan/uit te zetten. In realiteit is dit eerder 4 a 5 seconden. Ook zegt de handleiding niet meteen iets over het plaatsen van batterijen in het basisstation. Zeer tevreden, ons kindje valt er snel mee in slaap en wij horen ze overal!
Voordelen
sterrenhemel, groot bereik, muziekjes
Nadelen
handleiding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
kelly84
21/10/2021
België
Onderdeel van promotie
Super babyfoon
De babyfoon is makkelijk te bedienen, De geluidskwaliteit is heel sterk. Elk geluidje wat je baby maakt is te horen. Het is ook goed bereik door het hele huis. Er zitten meerdere opties op zoals muziekjes, terugpraatfunctie en een nachtlampje met sterrenprojectie projectie. Mijn zoon vindt het heel fijn om naar de projectie op het plafond te kijken en natuurlijk ook naar de muziek te luisteren. Daar kan hij rustig van worden en valt ook makkelijk in slaap. . Ook erg handig is dat de temperatuur op de babykamer te zien is. Kortom een goede prijs-kwaliteitverhouding, een echte aanrader dus!
Voordelen
Goede kwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.