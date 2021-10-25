Deze Philips Avent babyfoon doet meer dan wat we verwacht hadden en zijn we uiterst tevreden van. We hebben de babyfoon regelmatig binnen en buiten gebruikt. Binnenshuis zochten we vooral een toestel die op grote afstand vlot werkt. 35meter ver, verschillende muren en een verdieping lager hoor je nog steeds zeer duidelijk de baby. Ook wanneer we op terras zaten of in de tuin aan het werken waren of in het bijgebouw waren hebben we nooit een probleem gehad met signaalsterkte. Ook bij gebruik van andere draadloze toestellen in de buurt bleef deze zeer goed werken. Ons kindje kwam vooral tot rust met de geluidjes die je op het basisstation kunt afspelen. Deze kun je trouwens ook vanop afstand met de draagbare ontvanger starten. Ook het volume valt vlot bij te regelen, zowel aan het toestel zelf of via de draagbare ontvanger. Als extra komt het basisstation met een functie waarmee je een sterrenhemel op het plafond kunt projecteren. Deze sterrenhemel beweegt traag in verschillende rustige kleuren. Een echte topper. Gecombineerd met het geluid is dit een succes om ze te doen slapen! Geluid en projectie zijn zeer makkelijk aan te leggen (ook op afstand) en valt standaard na 15minuten vanzelf uit (tijd is aan te passen). Beide toestellen kunnen in het stopcontact permanent onder stroom blijven zitten, wat zeer handig is als je ze op een vaste locatie gebruikt. Het basisstation heeft een lange netsnoer, wat echt handig is om deze boven op een kast te zetten. In de doos zaten twee batterijen meegeleverd voor de draagbare ontvanger. Het basistoestel is ook draagbaar, maar verwacht extra batterijen, deze zijn wel niet meegeleverd. Voor ons geen probleem, gezien we steeds het basistoestel in de kamer lieten staan. Eenvoudig in het stopcontact en je bent vertrokken. Mocht er dan toch enig negatief puntje zijn, dan is de handleiding nog een werkpuntje. Zo geeft de handleiding aan dat je 2seconden op de ON/OFF toets moet duwen om het toestel aan/uit te zetten. In realiteit is dit eerder 4 a 5 seconden. Ook zegt de handleiding niet meteen iets over het plaatsen van batterijen in het basisstation. Zeer tevreden, ons kindje valt er snel mee in slaap en wij horen ze overal!