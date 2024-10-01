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Bespaar 20%
4 flessen
Flessenborstel
Ultra soft fopspeen
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
Elke baby drinkt anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. We hebben een serie toevoersnelheden ontworpen, zodat je de perfecte snelheid voor je baby kunt vinden en de fles kunt personaliseren. Alle Natuurlijke Zuigreflex-spenen zijn gemaakt van zachte siliconen.
We zijn overgestapt op een navigatiesysteem gebaseerd op toevoersnelheid. Start met de speen die is meegeleverd met de fles. Als er melk uit het mondje van de baby stroomt, probeer dan een speen met een lagere toevoer. Probeer een speen met hogere toevoer wanneer de baby alleen speelt met de speen of gefrustreerd lijkt. Met de update naar dit nieuwe systeem, ontvang je mogelijk een pakket met beide soorten spenen.
4.7
van 5
66
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Happy-mom
01/10/2024
Nederland
Onderdeel van promotie
Happy baby, happy life :)
Ik heb onlangs de Natuurlijke Response SCD657 Cadeauset voor mijn pasgeboren baby aangeschaft en ik ben er absoluut blij mee! Het AirFree-ventiel is geweldig; het voorkomt dat er lucht in het buikje van mijn kleintje komt tijdens het voeden, wat ons beide een stuk rustiger maakt. Wat ik vooral fijn vind, is de mogelijkheid om de toevoersnelheid aan te passen. Mijn baby drinkt in zijn eigen tempo, en met de verschillende opties kan ik de fles perfect afstemmen op zijn behoeften. De zachte siliconen spenen zijn ook erg prettig voor hem. Daarnaast is het lekvrije ontwerp van de speen een echte uitkomst. Ik kan met vertrouwen voeden, zowel thuis als onderweg, zonder me zorgen te maken over rommel. Kortom, deze cadeauset heeft onze voedingservaring echt verbeterd. Ik kan het iedereen aanraden!
Voordelen
Alleen maar pluspunten!
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD657 Cadeauset voor baby
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD657 Cadeauset voor baby
Mdeglee
01/10/2024
Nederland
Onderdeel van promotie
Super fles in combinatie met borstvoeding
De Philips Avent Natural Response babyfles met AirFree-ventiel zorgt ervoor dat mijn baby aanzienlijk minder spuugt al mijn kinderen hebben last gehad van reflux en alle keren gebruikte is de Philips avent flessen. Ik ben groot fan ik heb alle keren deze flessen gedomineerd met borstvoeding en dit ging altijd goed ! De aanpassing met het airfree ventiel is weer een mooie verbetering aan deze Babyfles waar voor heen ik steeds Johannes broodpitmeel door de voedingen moest doen is dit met het ventiel niet meer nodig mijn zoontje spuugde ontzettend veel terug. Met deze vernieuwde variant heeft hij hier nauwelijks meer last van. Ook zijn de onderdelen van de fles makkelijk schoon te maken wat ook een grote must have is in het ouderschap! Wij waren al fan maar met deze verbetering nu helemaal.
Voordelen
Goed te combineren met borstvoeding
Nadelen
Geen !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD657 Cadeauset voor baby
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD657 Cadeauset voor baby
Miess
28/09/2024
Nederland
Onderdeel van promotie
Goed
Goede flessenset. Zowel kleine als grotere flessen en een handige borstel erbij. Degelijk materiaal. Ook leuk om cadeau te doen. Goede basis voor een kleintje.
Voordelen
Meerdere flessen en goed materiaal
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD657 Cadeauset voor baby
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD657 Cadeauset voor baby
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
De Natuurlijke Zuigreflex-speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is. Baby's kunnen zelf bepalen hoe snel ze drinken, doorslikken en ademen, zoals bij de borst.