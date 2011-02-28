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Philips AventAnaloge babyfoon

SCD481/00

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Je baby altijd horen

Gegarandeerd veilige ontvangst in en om het huis en minimale storing van andere apparaten.

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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Bereik tot 200 meter

Je baby altijd horen

Minimale storing van andere babyfoons

Minimale storing van andere babyfoons.

Kies het beste geluidsniveau voor de omgeving

Kies het beste geluidsniveau voor de omgeving

Je kunt het geluidsniveau aanpassen, zodat je ieder lachje, murmeltje en hikje hoort

De riemclip biedt handsfree gemak en mobiliteit

De riemclip biedt handsfree gemak en mobiliteit

De riemclip biedt handsfree gemak en mobiliteit.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
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28/02/2011

España

España

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD481/00 Vigilabebés analógico

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD481/00 Vigilabebés analógico

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 