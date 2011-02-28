Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Meld je nu aan
Krijg eerder toegang tot onze Refurb Friday
11
d
Dagen
17
u
Uren
09
m
Minuten
54
s
Seconden
Je baby altijd horen
Gegarandeerd veilige ontvangst in en om het huis en minimale storing van andere apparaten.
Minimale storing van andere babyfoons.
Je kunt het geluidsniveau aanpassen, zodat je ieder lachje, murmeltje en hikje hoort
De riemclip biedt handsfree gemak en mobiliteit.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
28/02/2011
España
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD481/00 Vigilabebés analógico
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD481/00 Vigilabebés analógico
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.