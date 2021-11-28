Product nu zo een twee weken getest. Voor ons de belangrijke punten zijn waarom we positief waren over de Avent set: - Acceptatie: Baby accepteerde zonder enige moeite de flesjes van Avent. - Snelheid: Voor ons was het belangrijk dat de melk niet te snel eruit kwam en dat de baby enigzins moet 'werken' voor de voeding. Dit werkte uitstekend bij Avent in tegenstelling tot andere merken die leidde tot meer krampjes na voeding. - Eenvoud: Flesjes zijn makkelijk schoon te maken en de set biedt met 2x2 flesjes plus schoonmaakborstel een ideale starterset. De speen daarentegen accepteerde ze niet en zou voor mij niet ook per se in het pakket hoeven zitten. - Vormgeving: Zoals te verwachten van Philips ziet het product er mooi vormgegeven uit en is de hoeveelheid helder te lezen. Om te voorkomen dat de baby (te veel) lucht binnenkrijgt zou het fijn zijn om beter te kunnen zien wanneer het flesje nagenoeg leeg is. Of een mechanisme inbouwen om dit te voorkomen.