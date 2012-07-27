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Niet meer leverbaar
Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts*
De handige SCD271/00-set van Philips Avent bestaat uit vier Classic+-voedingsflessen (2 x 125 ml en 2 x 260 ml), een fles- en speenborstel en een witte transparante fopspeen voor baby's van 0-6 maanden.
Klassiek
Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar.
Dit product bevat geen BPA
Met de speciaal gebogen borstel en het geribbelde uiteinde kun je alle hoekjes van alle soorten flessen, spenen en voedingsapparatuur bereiken en deze grondig reinigen.
4.6
van 5
14
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
NICKNACK
27/07/2012
United Kingdom
AVENT newborn starter set
We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD271/00 Newborn Starter Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD271/00 Newborn Starter Set
Deepti
27/07/2012
United Kingdom
AVENT newborn starter set
We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD271/00 Newborn Starter Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD271/00 Newborn Starter Set
Shellbaby
26/07/2012
United Kingdom
A must for new mums
I found this set very useful as a starter kit. I am still using all the pieces of the set in one way or another. My baby is now 7 months and use the small bottles for water or measuring or can even be used a food containers with the discs you can purchase which act as a seal for the bottle. The dummy is a neat size for a small baby. A good buy.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD271/00 Newborn Starter Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD271/00 Newborn Starter Set
Onderzoek onder twee weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die met deze fles worden gevoed minder huilerig gedrag vertonen dan baby's die met een andere fles worden gevoed. (Onderzoek uitgevoerd door het Institute of Child Health, Londen, 2008.)
Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.