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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SC6240/01
Niet meer leverbaar
Wanneer zou ik VisaCare niet moeten gebruiken?
Waarom moet ik eerst de behandelkop voor de gevoelige huid gebruiken?
Hoe vaak mag ik een deel van mijn huid behandelen tijdens een sessie?
Wat moet ik doen voordat ik het apparaat ga gebruiken?
VisaCare combineren een scrub of (chemische) peeling?
Kan ik VisaCare combineren met een gezichtsmasker?
Is Philips VisaCare geschikt voor mijn huid?
Kan ik VisaCare gebruiken als ik moedervlekken/rosacea enz. heb?
Kan ik Philips VisaCare combineren met zonnebaden?
Ik heb moeite om de zuigkracht op sommige plekken in stand te houden, zoals mijn voorhoofd en wangen
Hoe lang duurt een behandeling?
Moet ik mijn gezicht reinigen voor of na VisaCare?
Wat is het verschil tussen de VisaCare-modellen?
Hoe behandel ik mijn gezicht na het gebruik van Philips VisaCare?
Hoe werkt de VisaCare-technologie?
Is VisaCare geschikt voor mannen?
Ik heb onlangs plastische chirurgie ondergaan. Kan ik VisaCare gebruiken?
Kan ik VisaCare combineren met harsen of epileren?
Kan ik VisaCare combineren met een schoonheidsbehandeling?
Hoe kan ik VisaCare combineren met mijn VisaPure?
Kan ik zowel VisaCare als Lumea gebruiken?
Kan ik stoppen met het gebruik van Philips VisaCare?
Verschil tussen VisaCare en professionele behandeling
Hoe kan ik mijn VisaCare schoonmaken?
Het apparaat maakt een vreemd geluid wanneer ik mezelf behandel kort nadat ik de punt hebt schoongemaakt. Is dit normaal?
De resultaten zijn niet optimaal wanneer ik VisaCare op een natte huid gebruik
Mijn huid reageert op de behandeling met VisaCare
De Philips VisaCare wordt niet opgeladen
Mijn VisaCare werkt minder goed dan voorheen
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