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Niet meer leverbaar
Steviger gevoel, jeugdiger ogende huid
Stimuleer en behoud het natuurlijke jeugdige uiterlijk van uw huid met het VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation-systeem. Dit masseert uw huid en stimuleert de doorbloeding. Dode huidcellen worden verwijderd voor een natuurlijke celvernieuwing.
Huidverjongingsbehandeling
opzetstukken gevoelige en normale huid
Philips VisaCare Microdermabrasion stimuleert celaanmaak in de huid voor een gladder, steviger gevoel en een zichtbaar stralende huid.
93% van de geteste vrouwen zegt dat de huid direct soepeler aanvoelt. 84% is van mening dat de huid er stralender uitziet. 84% merkt dat de huid er gezonder uitziet.*
Masseert de huid en stimuleert de bloedsomloop, terwijl dode huidcellen worden verwijderd voor een natuurlijke celvernieuwing.
Prijzen
4.5
van 5
242
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Nadiakiki
27/01/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Top
Tevreden over het gebruik van het apparaat. Goede investering en past prima in mijn huidverzorging ritueel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Einie
23/01/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Fantastisch apparaat
Aanvankelijk even wennen aan het idee; microdermabrasie maar dan in het comfort van je eigen huis. Was nogal sceptisch. Maar echt, de resultaten zijn gewoonweg fantastisch! Iedere week gebruik ik de unit gemiddeld 2 a 3 keer. Aan het begin van de testperiode had ik vergrote porieen naast mijn neus. Die zijn zichtbaar kleiner geworden. Ook merk ik dat mijn huid er "gekleurder" uitziet, alsof ik continue een zonnetje heb gepakt. Als ik een weekje niet heb "gevisapured" heb mis ik het en voelt mijn huid minder zacht aan. Sommige plekken zijn lastiger re bewerken, zoals het voorhoofd. Daar schiet de suctie soms los. Oh ja, doe het niet vlak voordat je nog ergens naartoe moet! Het apparaat laat de nodige rode en soms paarse vlekken achter die pas met een paar uur wegtrekken. Al met al ben ik zeer tevreden. Ja, het is een grote uitgave maar iedere cent meer dan waard!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Bobbie94
23/01/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Fantastisch apparaat
Aanvankelijk even wennen aan het idee; microdermabrasie maar dan in het comfort van je eigen huis. Was nogal sceptisch. Maar echt, de resultaten zijn gewoonweg fantastisch! Iedere week gebruik ik de unit gemiddeld 2 a 3 keer. Aan het begin van de testperiode had ik vergrote porieen naast mijn neus. Die zijn zichtbaar kleiner geworden. Ook merk ik dat mijn huid er "gekleurder" uitziet, alsof ik continue een zonnetje heb gepakt. Als ik een weekje niet heb "gevisapured" heb mis ik het en voelt mijn huid minder zacht aan. Sommige plekken zijn lastiger re bewerken, zoals het voorhoofd. Daar schiet de suctie soms los. Oh ja, doe het niet vlak voordat je nog ergens naartoe moet! Het apparaat laat de nodige rode en soms paarse vlekken achter die pas met een paar uur wegtrekken. Al met al ben ik zeer tevreden. Ja, het is een grote uitgave maar iedere cent meer dan waard!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Onafhankelijke testresultaten van 75 consumenten bij behandeling van 4 weken, Verenigd Koninkrijk 2014