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Niet meer leverbaar
Vertraag de teruggroei van haartjes
Het Philips Lumea IPL ontharingssysteem verricht wonderen om teruggroei van haar op lichaam en gezicht te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen bij regelmatig gebruik voor een zijdezachte huid, dag in dag uit.
Voor gebruik op lichaam en gezicht
Behandeling onderbenen in 15 minuten
Levensduur <gt/>100.000 lichtpulsen
Snoerloos ontwerp
Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.
Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.
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Prijzen
4.2
van 5
255
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
mama
26/09/2013
België
heb net dit produkt gekocht
Na deze verhalen ben ik benieuwd, ik moet nog beginnen maar laat zeker de resultaten weten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL ontharingssysteem
Mila.Kenza90
01/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Na 2,5 jaar nog steeds heel blij mee
Sinds het gebruik van dit apparaat zie ik dat haartjes niet snel terug groeien en als dat wel gebeurt ze heel licht en dun zijn. Heel tevreden dus over het product. Heb het apparaat ook een tijdje niet gebruikt, dan merk je na een aantal maanden natuurlijk wel dat je opnieuw met de behandeling moet beginnen
Voordelen
Effectief apparaat
Nadelen
De prijs, toch best een prijzig ding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision Plus SC2003/00 IPL ontharingssysteem
Datum gebruik 2019-01-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision Plus SC2003/00 IPL ontharingssysteem
Datum gebruik 2019-01-01
Monic54
13/09/2015
Nederland
Geverifieerde koper
uitstelend product voor thuisgebruik
ben etg tevreden over de product, masr ook over philips klantenservice. mvg Serpil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL ontharingssysteem