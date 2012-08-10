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Niet meer leverbaar
Vertraag de teruggroei van haartjes
Het Philips Lumea IPL ontharingssysteem verricht wonderen om teruggroei van haar, waar ook op het lichaam, te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.
Alleen voor gebruik op het lichaam
Behandeling onderbenen in 15 minuten
Levensduur <gt/>100.000 lichtpulsen
Snoerloos ontwerp
Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts twee tweewekelijkse behandelingen. Na vier à vijf van deze tweewekelijkse behandelingen waren de resultaten optimaal. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts elke vier tot zes weken te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.
Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 1500 vrijwilligers.
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Prijzen
3.9
van 5
302
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
abcdefg
10/08/2012
België
Duidelijk resultaat reeds te zien na 2 behandelingen
Ik heb onlangs het apparaat aangeschaft en net de 2e behandeling achter de rug. Ik wax al jaren, dus heb sowieso niet zoveel en vrij fijne haargroei, maar na 1 behandeling waren mijn oksels al haarvrij. Bikini (brazilian) zal iets langer duren, maar na 2 behandelingen zie ik al duidelijk resultaat en verheug me om de behandelingen verder te zetten. Behandeling is nagenoeg pijnloos, maar bikini vergt toch enig doorzettingsvermogen in vergelijken met waxen, omdat de behandeling langer is en in kleine stukken moet gedaan worden. Enige handigheid is vereist, is niet altijd even makkelijk om het apparaat overal goed te plaatsen zodat het kan flitsen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2001/00 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2001/00 IPL ontharingssysteem
Hermelien
20/05/2012
België
Super tevreden met mijn aankoop.
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop. Het enige minpunt is het feit dat het niet kan gebruikt worden om gezichtshaar te verwijderen. En als de batterij plat is dat je het apparaat niet kan gebruiken terwijl het oplaadt. Het zou tof zijn als er in de toekomst een opzetstuk op de markt komt om gezichtshaar te verwijderen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2001/01 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2001/01 IPL ontharingssysteem
philipske
05/02/2012
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2001/01 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2001/01 IPL ontharingssysteem