Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
5 handmatige intensiteitsinstellingen
2 opzetstukken: lichaam, gezicht
Lumea IPL-app
Gebruik met snoer
De eerste fase bestaat uit 4 behandelingen om de 2 weken – dat is de helft van het aantal dat u bij andere merken nodig hebt.
Kies uit 5 intensiteitsinstellingen voor een comfortabele ervaring. De Skin Tone-sensor zorgt dat u geen delen van uw huid behandelt die te donker zijn voor IPL-behandeling.
Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.
Prijzen
4.2
van 5
1611
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Kaatjen
12/10/2020
België
Geverifieerde koper
Philips lumia
Goede techniek , werkt 6 maanden lang en is de beste op de markt !!!!! Bedankt
Voordelen
Laser
Nadelen
6 mnd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-ontharingsapparaat
Vatje
26/07/2020
België
Geverifieerde koper
Hier ben ik heel blij mee!
Na lang getwijfel toch maar deze Phillips Lumea aangekocht en nog geen moment spijt van gehad. Ik ben heel tevreden met het resultaat na 4 maal gelaserd te hebben. Vooral oksels zijn bijna haarloos, benen veel minder beharing enkel bikini een minder resultaat maar blijf toch door laseren. Stevig, mooi en makkelijk in gebruik! Ook superhandig met de app, waar je herinnert wordt wanneer een volgende laserbeurt nodig is. Top!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-ontharingsapparaat
Jules82
06/03/2020
België
Geverifieerde koper
Verrassend tevreden
Makkelijk en licht te hanteren. De gewenste intensiteit kan makkelijk aangepast worden. Ik doe er mijn oksels, benen en bikinilijn mee. Na het tweede gebruik merkte ik opmerkelijk minder haartjes op. Ik heb zwarte haren op mijn benen dus die vallen goed op. Voordien moest ik zo goed als wekelijks epileren wou ik volledig haarvrij blijven. Nu zitten er telkens 2 weken tussen de behandelingen en heb ik amper haartjes die ik moet epilieren. Dus ben best blij met dit resultaat.
Voordelen
licht, klein, vlot in hanteren
Nadelen
voorlopig nog geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat
Gemiddelde resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 82% op onderbenen
Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet