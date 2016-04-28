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Niet meer leverbaar

Draagbare luidspreker

SBM130ORG/00

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Uw alles-in-een draagbare luidspreker

Geniet van uw muziek via de Philips alles-in-een draagbare luidspreker. Speel uw favoriete nummers af via een MicroSD-kaart of de USB-/AUX-ingang. De luidspreker met wOOx™-technologie is compact en wordt geleverd met een oplaadbare batterij en in diverse kleuren.

Bekijk alle voordelen

Uw alles-in-een draagbare luidspreker

  • Oranje

  • USB

Eenvoudig afspelen van USB/MicroSD-kaart

Laad eenvoudig de USB of MicroSD-kaart met de gewenste inhoud en sluit deze op uw speler aan. U hoeft zich nooit meer zorgen te maken over entertainmentkeuzes.

Ingebouwde oplaadbare batterij

Compact en mobiel

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

28/04/2016

España

España

Muy bueno

Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBM130ORG Altavoz portátil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBM130ORG Altavoz portátil

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