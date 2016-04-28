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Niet meer leverbaar
Uw alles-in-een draagbare luidspreker
Geniet van uw muziek via de Philips alles-in-een draagbare luidspreker. Speel uw favoriete nummers af via een MicroSD-kaart of de USB-/AUX-ingang. De luidspreker met wOOx™-technologie is compact en wordt geleverd met een oplaadbare batterij en in diverse kleuren.
Oranje
USB
Laad eenvoudig de USB of MicroSD-kaart met de gewenste inhoud en sluit deze op uw speler aan. U hoeft zich nooit meer zorgen te maken over entertainmentkeuzes.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBM130ORG Altavoz portátil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBM130ORG Altavoz portátil