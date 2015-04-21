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Niet meer leverbaar

Draagbare luidspreker

SBM100WHI/00

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Uw alles-in-een draagbare luidspreker

Geniet van uw muziek via de Philips alles-in-een draagbare luidspreker. Speel uw favoriete nummers af via een MicroSD-kaart of de AUX-ingang. De luidspreker met wOOx™-technologie is compact en wordt geleverd met een oplaadbare batterij en in diverse kleuren.

Bekijk alle voordelen

Uw alles-in-een draagbare luidspreker

  • Wit

Eenvoudig afspelen van MicroSD-kaart

Laad eenvoudig de kaart met de gewenste inhoud en plaats deze in uw speler. U hoeft u nooit meer zorgen te maken over entertainmentkeuzes.

Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier

Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te sluiten op dit Philips-apparaat. Door uw eigen hoofdtelefoon aan te sluiten, kunt u op elk volume van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.

Compact en mobiel

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

21/04/2015

Suomi

Suomi

Kätevä äänentuottaja

Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBM100WHI kannettava kaiutin

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBM100WHI kannettava kaiutin

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