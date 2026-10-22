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Niet meer leverbaar

Luidsprekerstation

SBD6000/00

Krachtige stereoklanken

Geniet van het krachtige en grote klankbereik van de SBD6000. De luidsprekers en het station voor de iPod passen beide in het tasje zodat u met uw vrienden overal kunt genieten van een geweldig rijk basgeluid, zelfs bij een laag volume.

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Krachtige XSL Acoustics

Krachtige stereoklanken

Ingebouwde luidsprekers met XSL Acoustics voor een dynamisch geluid

Geniet van een dynamisch geluid en een krachtige bass uit uw ShoqBox met XSL Acoustics. Het indrukwekkende geluid ontstaat door heldere treble- en middentonen te combineren met een krachtige bass. Hightech materialen zoals een titanium kegel en een neodymium-magneet zorgen voor het geluid dat bijna twee keer zo krachtig is als geluid van een traditionele luidspreker van hetzelfde formaat. De nauwkeurige afstemming van de luidsprekerdriver, de compacte akoestische architectuur en de circuits zorgen voor een ongehoord dynamisch geluid vanuit de kleine behuizing.

Kabel keurig opgeborgen na gebruik

Dankzij het unieke ontwerp is kabelbeheer geen enkel probleem. Inpakken en wegwezen!

Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent

Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent

Dankzij het duurzame en lichte materiaal en ontwerp kunt u de luidsprekers overal mee naartoe nemen.

Technische specificaties

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