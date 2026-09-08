Dit scheerapparaat is echt een top toestel ik heb het een maand in gebruik en scheer me elke ochtend. Het scheert ook wel heel glad en ik raad het zeker aan aan mensen met een gevoelige huid. Het licht dat je ziet en de app op je smartphone helpen je mee de juiste druk te vinden voor de perfecte scheerbeurt. Na elke scheerbeurt zet je je scheerapparaat in het meegeleverd reinigingsstation en je toestel wordt mooi en grondig gereinigd en staat klaar voor de volgende gladde scheerbeurt. Dus zoek je een perfect toestel twijfel niet deze is echt een top toestel