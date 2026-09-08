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Nieuw
Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
Ontdek 's werelds meest intelligente scheerapparaat met AI: Philips Shaver Series 9000. Scheert op huidniveau met het Lift & Cut-scheersysteem, terwijl de SkinIQ-technologie drukfeedback in realtime geeft om je huid te beschermen.
Op huidniveau
Dual SteelPrecision-mesjes
Pressure Guard-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Tot wel 5 jaar garantie*****
Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.
De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360 graden roterende mesjes. Met tot 150.000 scheerbewegingen per minuut scheren de Dual SteelPrecision-mesjes meer haar per beweging**
Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.
4.4
van 5
2429
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Marcootje
08/09/2026
België
Geverifieerde koper
Schitterend apparaat
Zeer tevreden, scheert (nat) perfect, gemakkelijk in gebruik en zeer stil, perfect! een aanrader.
Voordelen
Reeds positief aangehaald
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-07-28
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-07-28
stofkke1206
28/08/2026
België
Geverifieerde koper
Super toestel
Dit scheerapparaat is echt een top toestel ik heb het een maand in gebruik en scheer me elke ochtend. Het scheert ook wel heel glad en ik raad het zeker aan aan mensen met een gevoelige huid. Het licht dat je ziet en de app op je smartphone helpen je mee de juiste druk te vinden voor de perfecte scheerbeurt. Na elke scheerbeurt zet je je scheerapparaat in het meegeleverd reinigingsstation en je toestel wordt mooi en grondig gereinigd en staat klaar voor de volgende gladde scheerbeurt. Dus zoek je een perfect toestel twijfel niet deze is echt een top toestel
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9208/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-07-15
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9208/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-07-15
Franz Josef
21/06/2026
België
Geverifieerde koper
Beter laat dan nooit!!
Ik scheer me al 53jaar met het scheerblad systeem. Ben nu overgestapt naar het Philips systeem. Na enkele weken gewenning moet ik zeggen……had ik het Philips systeem maar veel sneller gebruikt! Veel zachter voor mijn huid en veel zachter voor mijn oren, dit in verband met de geluidsproductie van het apparaat!
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-05-08
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-05-08
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
versus voorganger Philips 9000-serie
in vergelijking met Philips Shaver 3000-serie, op een baard van 3 dagen
Vergeleken met niet-gecoat materiaal
Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000 en Philips Shaving App in 2019
2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.