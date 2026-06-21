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Betaal later met Klarna
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Op huidniveau
Space Grade Steel-precisie
Pressure Guard-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Tot wel 5 jaar garantie*****
De 360 graden roterende bladen zijn gesmeed uit hoogwaardig space-grade staal en ontworpen om 2 jaar lang zelf te slijpen. Ze knippen het haar in elke richting en passen zo bij de natuurlijke haargroei.
Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.
Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.
4.4
van 5
2375
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Franz Josef
21/06/2026
België
Geverifieerde koper
Beter laat dan nooit!!
Ik scheer me al 53jaar met het scheerblad systeem. Ben nu overgestapt naar het Philips systeem. Na enkele weken gewenning moet ik zeggen……had ik het Philips systeem maar veel sneller gebruikt! Veel zachter voor mijn huid en veel zachter voor mijn oren, dit in verband met de geluidsproductie van het apparaat!
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-05-08
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-05-08
grano
19/06/2026
België
Geverifieerde koper
fantastisch machine wel dicht kort ben eer content
Voordelen
zacht voor de huid
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-01
kimoeki
06/04/2026
België
Geverifieerde koper
scheerapparaat
gemakkelijk hanteerbaar het beste scheerapparaat tot nu toe
Voordelen
handig met veel informatie
Nadelen
tot nu toe n,iets
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
versus voorganger Philips 9000-serie
vergeleken met niet-gecoat materiaal
* gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000 en Philips Shaving App in 2019
* * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs. water in de cassette
* * * 2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.