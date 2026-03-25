Shaver series 7000

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  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming

Shaver series 7000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S7887/35

4.3
| (2959) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
De Philips 7000-serie glijdt soepel over uw huid en scheert elk haartje kort af, zelfs op een baard van 3 dagen. Het scheerapparaat is uitgerust met geavanceerde SkinIQ-technologie en detecteert, past zich aan en corrigeert de beweging voor een betere huidbescherming.
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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Dit product

Shaver series 7000 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Shaver series 7000
Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

164,99 €

  • Accessories

    Accessories
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€ 164,99

€ 164,99

met SkinIQ-technologie

Gladder* scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming

  • Nano SkinGlide-coating

  • SteelPrecision-mesjes

  • Motion Control-sensor

  • 360-D flexibele scheerhoofden

  • Tot wel 5 jaar garantie****

Vermindert wrijving voor een gladder huidcomfort

Vermindert wrijving voor een gladder huidcomfort

Een beschermende coating bevindt zich tussen de scheerkoppen en uw huid om het scheren soepeler te laten verlopen. Deze laag is gemaakt met tot wel 250.000 micro-tech bolletjes per vierkante centimeter en verbetert het glijvermogen over de huid met tot 30%***, wat helpt om irritatie te verminderen en comfortabel dagelijks scheren te ondersteunen.

Glad en efficiënt snijden met elke beweging

Glad en efficiënt snijden met elke beweging

Met tot wel 90.000 bewegingen per minuut snijden de SteelPrecision-mesjes per beweging meer haren af voor een gladde en efficiënte scheerbeurt. De 45 hoogwaardige mesjes zijn zelfslijpend en in Europa vervaardigd voor betrouwbare scheerprestaties, scheerbeurt na scheerbeurt.

Begeleidt u naar een betere techniek met minder bewegingen

Begeleidt u naar een betere techniek met minder bewegingen

De technologie voor bewegingsdetectie houdt bij hoe u zich scheert en leidt u richting een efficiëntere beweging. Na slechts drie scheerbeurten bereikte het merendeel van de mannen een betere scheertechniek met minder scheerbewegingen***, wat helpt het comfort en de consistentie in uw dagelijkse routine te verbeteren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

2959

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

25/03/2026

België

België

Geverifieerde koper

Topproduct aan een eerlijke prijs.

Zeer goed scheerapparaat aan een aangename prijs. Comfortabel en voorzien van alle accesoires. Topproduct,net zoals mijn vroegere Philips scheerapparaten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

16/03/2026

België

België

Geverifieerde koper

Scheren zonder zorgen

Eindelijk eens een scheerapparaat waarbij ik geen uitslag krijg op mijn keel. Door deze reden scheer ik me al jaren met een scheermes. Nu wou de zoon een elektrisch apparaat. We hebben samen gezocht en gevonden. De meeste mensen zijn er tevreden van, en toch hoor je veel dat uitslag in de hals bij dit toestel niet voorkomt.

Voordelen

Goed scheren, zonder uitslag.

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

24/02/2026

België

België

Geverifieerde koper

Het produkt doet wxat het belooft.

De shaver scheert bijzonder glad,is gemakkelijk netjes te houden en ik heb geen last van brandende wangen;

Voordelen

Scheert glad.Gemakkelijk in gebruik

Nadelen

Prijzig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7886/78 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7886/78 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. vergeleken met niet-gecoat materiaal

  2. Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.

  3. Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000- en GroomTribe-app in 2019.

  4. 2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.​