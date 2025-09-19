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Betaal later met Klarna
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5D Pivot & Flex-scheerhoofden
PowerCut-mesjes
Nat en droog scheren
Corrosiebestendig scheersysteem
Door te buigen en te draaien in vijf richtingen volgt het hoofd elke ronding van je gezicht en snijdt net boven huidhoogte voor een schone, comfortabele scheerbeurt, zelfs op een gevoelige huid.
27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.
Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.
4.2
van 5
2047
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
ZONDERBAARD
19/09/2025
België
Geverifieerde koper
scheermachine
Doet wat hij beloofd; altijd een goed resultaat. tip top
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Pierre p
19/06/2024
België
Geverifieerde koper
Shaver
Nihil aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3230/52 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3230/52 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000
Veldeman
01/10/2023
België
Geverifieerde koper
Dit produkt moet je kopen
Het toestel ligt goed in de hand, het werkt heel zacht.
Voordelen
eenmaal opgeladen en werkt nog altijd na een maand
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3134/57 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3134/57 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.