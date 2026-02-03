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Alle series

  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
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  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos
  • Gladde scheerbeurt, probleemloos

Shaver series 1000Elektrisch (droog) scheerapp. 1000-serie

S1231/41

4
| (1059) Reviews & awards
Gladde scheerbeurt, probleemloos
De Philips Shaver Series 1000 heeft een toegankelijke prijs en is gemakkelijk in gebruik. Het apparaat heeft zelfslijpende PowerCut-messen en is volledig afwasbaar.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Gladde scheerbeurt, probleemloos

  • PowerCut-mesjes

  • Open met één druk op de knop

  • Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Glijdt over uw huid voor een gladde en gelijkmatige afwerking

Glijdt over uw huid voor een gladde en gelijkmatige afwerking

Het Philips-scheerapparaat voor een strak en comfortabel resultaat. De 27 PowerCut-mesjes scheren elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig scheerresultaat krijgt, telkens weer. 

Volgt de contouren van uw gezicht

Volgt de contouren van uw gezicht

Het scheerapparaat is ontworpen om gelijkmatig contact te houden met de huid zonder wondjes te veroorzaken. De vierdimensionale Flex-scheerhoofden buigen mee en zweven in 4 richtingen voor een schoon scheerresultaat, elke keer opnieuw.

Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Uw elektrisch scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd met één druk op de knop. U opent eenvoudig het scheerhoofd en spoelt het met water af.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

1059

Reviews & awards

03/02/2026

België

België

Geverifieerde koper

X3051

super goed apparaat gemakelijk te gebruiken en gemakelijk van onderhoud

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

15/08/2025

België

België

Geverifieerde koper

goed product

doet goed wat het moet doen ! goede machine voor een correcte prijs

Deze review is gemaakt voor Shaver 1000 Series S1142/00 Elektrisch scheerapparaat

Deze review is gemaakt voor Shaver 1000 Series S1142/00 Elektrisch scheerapparaat

07/05/2023

België

België

Geverifieerde koper

heel tevreden

goed scheerapparaat, maakt bijna geen lawaai. Heel goede scheerervaring.

Voordelen

stil apparaat enscheert heel goed

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1333/41 Elektrisch (droog) scheerapp. 1000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1333/41 Elektrisch (droog) scheerapp. 1000-serie

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 