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  • Zacht gevoel, zachte huid
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  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid
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  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid
  • Zacht gevoel, zachte huid

Niet meer leverbaar

Shaver series 7000 SensoTouchElektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

RQ1175/16

4
| (254) Reviews & awards
Zacht gevoel, zachte huid
De Philips SHAVER series 7000 heeft een zachte touch voor een glad scheerresultaat. Het GyroFlex 2D-systeem past zich automatisch aan de rondingen van uw gezicht aan en scheert zelfs de kleinste stoppels perfect af met de DualPrecision-messen.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Zacht gevoel, zachte huid

  • DualPrecision en GyroFlex 2D

  • 50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Baardstyler en opbergetui

Scheersleuven en -gaten pakken en verwijderen zelfs de kortste haartjes

Scheersleuven en -gaten pakken en verwijderen zelfs de kortste haartjes

De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels

Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor glad scheren

Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor glad scheren

Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

In 2 richtingen flexibele scheerhoofden volgen alle contouren

In 2 richtingen flexibele scheerhoofden volgen alle contouren

Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

254

Reviews & awards

23/08/2015

België

België

Geverifieerde koper

Produkt is zijn prijs waard

Het produkt is gemakkelijk in gebruik. Geen problemen met koppen van het scheerapparaat om te reinigen. Is een aanrader. Alleen de prijs is een nadeel. Hopelijk gaat het lang mee anders was het zijn prijs niet waard!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

02/12/2013

België

België

Had ik eerder moeten kopen.

is een zeer aanbevelingswaardig product, prachtige vormgeving, makkelijk in de hand liggend, weinig lawaai, lekker glad scherend, ik ben er blij mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

02/12/2013

België

België

zeer goed toestel

Kleine opmerking : om onder de neus te scheren is de rand van de effectieve scheerkoppen en de rand te breed om gemakkelijk te scheren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 