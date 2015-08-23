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Niet meer leverbaar
RQ1175/16
DualPrecision en GyroFlex 2D
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Baardstyler en opbergetui
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
4.0
van 5
254
Reviews & awards
Gustje
23/08/2015
België
Geverifieerde koper
Produkt is zijn prijs waard
Het produkt is gemakkelijk in gebruik. Geen problemen met koppen van het scheerapparaat om te reinigen. Is een aanrader. Alleen de prijs is een nadeel. Hopelijk gaat het lang mee anders was het zijn prijs niet waard!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
leeuw
02/12/2013
België
Had ik eerder moeten kopen.
is een zeer aanbevelingswaardig product, prachtige vormgeving, makkelijk in de hand liggend, weinig lawaai, lekker glad scherend, ik ben er blij mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
bennybasket
02/12/2013
België
zeer goed toestel
Kleine opmerking : om onder de neus te scheren is de rand van de effectieve scheerkoppen en de rand te breed om gemakkelijk te scheren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.