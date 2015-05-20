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Niet meer leverbaar

SmartClickbaardstyleraccessoire

RQ111/50

2.1

| (197) Reviews & awards

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De opzetbare baardstyler maakt uw Philips SensoTouch- of arcitec elektrische scheerapparaat compleet, zodat u de stijl creëert die u wilt.

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Toon uw eigen stijl

  • SmartClick-accessoire

  • 5 lengte-instellingen

Baard- en snorkam met 5 lengtestanden

Baard- en snorkam met 5 lengtestanden

Met de baard- en snorkam kunt u een perfecte baard tot 5 mm onderhouden.

Eenvoudig op te zetten en af te nemen

Eenvoudig op te zetten en af te nemen

Maak van uw scheerapparaat een trimmer in twee eenvoudige stappen. 1. Neem het scheerhoofd van het scheerapparaat; 2. Klik de baardstyler erop.

Precisietrimmer voor het aanbrengen van de fijne details in uw stijl

Precisietrimmer voor het aanbrengen van de fijne details in uw stijl

De kam kunt u eenvoudig verwijderen en verwisselen voor de precisietrimmer met stoppelbaardstand van 0,5 mm.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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2.1

van 5

197

Reviews & awards

20/05/2015

Nederland

Nederland

Doet wat hij moet.

Gebruik de styler nu een paar weken met scheerapparaat S9031/12. Klikt er gemakkelijk op en werkt uitstekend. In het begin even uit moeten vinden hoe het apparaat het beste te sturen. Klein genoeg om ook mee op reis te nemen. Al met al een aanrader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartClick RQ111/50 baardstyleraccessoire

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartClick RQ111/50 baardstyleraccessoire

08/11/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!

ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Datum gebruik 2018-11-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Datum gebruik 2018-11-08

22/03/2018

Deutschland

Deutschland

Plastikaufsatz defekt

Leider ist auch bei mir durch den andauernden Gebrauch eine Führungsschiene aufgrund von Verschleiß abgebrochen, ein verkleben hat hierbei nicht geholfen. Es steht in keinem Verhältnis hier den kompletten Aufsatz neu zu kaufen! Gibt es denn keine Möglichkeit nur diesen Aufsatz zu erhalten?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

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