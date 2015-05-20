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Niet meer leverbaar
RQ111/50
Toon uw eigen stijl
De opzetbare baardstyler maakt uw Philips SensoTouch- of arcitec elektrische scheerapparaat compleet, zodat u de stijl creëert die u wilt.
S5465/18
SP9885/35
SP9882/36R1
S5420/06R1
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9974/35
S9974/55
SmartClick-accessoire
5 lengte-instellingen
Met de baard- en snorkam kunt u een perfecte baard tot 5 mm onderhouden.
Maak van uw scheerapparaat een trimmer in twee eenvoudige stappen. 1. Neem het scheerhoofd van het scheerapparaat; 2. Klik de baardstyler erop.
De kam kunt u eenvoudig verwijderen en verwisselen voor de precisietrimmer met stoppelbaardstand van 0,5 mm.
2.1
van 5
197
Reviews & awards
Skelter
20/05/2015
Nederland
Doet wat hij moet.
Gebruik de styler nu een paar weken met scheerapparaat S9031/12. Klikt er gemakkelijk op en werkt uitstekend. In het begin even uit moeten vinden hoe het apparaat het beste te sturen. Klein genoeg om ook mee op reis te nemen. Al met al een aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartClick RQ111/50 baardstyleraccessoire
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartClick RQ111/50 baardstyleraccessoire
08/11/2020
Deutschland
Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!
ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Datum gebruik 2018-11-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Datum gebruik 2018-11-08
kette81
22/03/2018
Deutschland
Plastikaufsatz defekt
Leider ist auch bei mir durch den andauernden Gebrauch eine Führungsschiene aufgrund von Verschleiß abgebrochen, ein verkleben hat hierbei nicht geholfen. Es steht in keinem Verhältnis hier den kompletten Aufsatz neu zu kaufen! Gibt es denn keine Möglichkeit nur diesen Aufsatz zu erhalten?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör