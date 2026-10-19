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Niet meer leverbaar

LongLifeBatterij

R6L36FV/10

Topkeuze voor apparaten met een laag energieverbruik

Kies LongLife-batterijen voor uw producten met een laag energieverbruik. Zinkchloride-technologie is perfect voor uw klokken, radio's, rekenmachines en afstandsbedieningen.

Bekijk alle voordelen

Topkeuze voor apparaten met een laag energieverbruik

  • AA

  • Zinkchloride

Hoge kwaliteit zinkchloride-technologie verzekert een lange levensduur

De hoogwaardige zinkchloride-technologie verzekert een lange levensduur van de batterij, als deze wordt gebruikt in apparaten met een laag energieverbruik.

Handleiding voor het selecteren van de meest geschikte batterij

Handleiding voor het selecteren van het meest geschikte type batterij voor uw apparaat

ZnC-batterijen van Philips bevatten 0% schadelijke zware metalen

Deze Philips-batterijen zijn gegarandeerd vrij van schadelijke zware metalen zoals cadmium en kwik.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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