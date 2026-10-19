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Niet meer leverbaar
R6L36FV/10
Topkeuze voor apparaten met een laag energieverbruik
Kies LongLife-batterijen voor uw producten met een laag energieverbruik. Zinkchloride-technologie is perfect voor uw klokken, radio's, rekenmachines en afstandsbedieningen.
AA
Zinkchloride
De hoogwaardige zinkchloride-technologie verzekert een lange levensduur van de batterij, als deze wordt gebruikt in apparaten met een laag energieverbruik.
Handleiding voor het selecteren van het meest geschikte type batterij voor uw apparaat
Deze Philips-batterijen zijn gegarandeerd vrij van schadelijke zware metalen zoals cadmium en kwik.
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