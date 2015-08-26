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Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 5000waterdichte stoppeltrimmer

QT4022/15

3.6

| (174) Reviews & awards

Perfecte stoppelbaardtrimmer

Met deze stoppelbaardtrimmer van Philips bent u verzekerd van een superieur trimresultaat. Voor optimaal huidcomfort en een perfecte stoppelbaard van 3 dagen.

Bekijk alle voordelen

Geen beschadiging van de huid

Perfecte stoppelbaardtrimmer

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm

  • Diamond-like carbon-messen

  • 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

20 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengte-instellingen, van 0, 5 - 10 mm

20 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengte-instellingen, van 0, 5 - 10 mm

Selecteer en vergrendel de gewenste lengte-instelling heel eenvoudig, van stoppels van 0,5 mm tot een volle baard van 10 mm, in nauwkeurige stappen van 0,5 mm.

Het batterijlampje geeft de batterijstatus aan (bijna leeg, vol)

Als het lampje groen brandt, is de batterij vol, en wanneer het oranje gaat knipperen, hebt u nog 10 minuten scheertijd over.

60 minuten draadloos gebruik na 1 uur laden

60 minuten draadloos gebruik na 1 uur laden

Gebruik het apparaat in het stopcontact of draadloos. Na 1 uur opladen kunt u het apparaat 60 minuten snoerloos gebruiken.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.6

van 5

174

Reviews & awards

26/08/2015

België

België

Geverifieerde koper

Perfecte stoppelbaardtrimmer

Toestel voldoet perfect aan alle vereisten van een stoppelbaardtrimmer. Snel en feilloos resultaat in slechts enkele minuten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer

06/02/2014

België

België

Ligt lekker in de hand. Opgeladen kan je er lange tijd mee scheren.

Het apparaat heeft een mooi design en ligt lekker in de hand. Na te zijn opgeladen kun ja er lang mee scheren. Bovendien kan het apparaat heel precies op de baardlengte worden afgesteld. Maakt weinig of beter gescheiden een bescheiden lawaai. Ik ben er content mee. Het werkt perfect.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer

22/05/2012

België

België

het gebruiken en bewerking van het product is voor mij schitterend.

Als ik met het product bezig ben met mijn baard en snor, wil ik niet dat de tijd voorbij gaat. Het is heel simpel om het te gebruiken en is handig met het bewerking van haartjes.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer

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