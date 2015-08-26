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Niet meer leverbaar
QT4022/15
Perfecte stoppelbaardtrimmer
Met deze stoppelbaardtrimmer van Philips bent u verzekerd van een superieur trimresultaat. Voor optimaal huidcomfort en een perfecte stoppelbaard van 3 dagen.
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm
Diamond-like carbon-messen
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Selecteer en vergrendel de gewenste lengte-instelling heel eenvoudig, van stoppels van 0,5 mm tot een volle baard van 10 mm, in nauwkeurige stappen van 0,5 mm.
Als het lampje groen brandt, is de batterij vol, en wanneer het oranje gaat knipperen, hebt u nog 10 minuten scheertijd over.
Gebruik het apparaat in het stopcontact of draadloos. Na 1 uur opladen kunt u het apparaat 60 minuten snoerloos gebruiken.
3.6
van 5
174
Reviews & awards
Schnapse
26/08/2015
België
Geverifieerde koper
Perfecte stoppelbaardtrimmer
Toestel voldoet perfect aan alle vereisten van een stoppelbaardtrimmer. Snel en feilloos resultaat in slechts enkele minuten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer
Henk43
06/02/2014
België
Ligt lekker in de hand. Opgeladen kan je er lange tijd mee scheren.
Het apparaat heeft een mooi design en ligt lekker in de hand. Na te zijn opgeladen kun ja er lang mee scheren. Bovendien kan het apparaat heel precies op de baardlengte worden afgesteld. Maakt weinig of beter gescheiden een bescheiden lawaai. Ik ben er content mee. Het werkt perfect.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer
Michael42
22/05/2012
België
het gebruiken en bewerking van het product is voor mij schitterend.
Als ik met het product bezig ben met mijn baard en snor, wil ik niet dat de tijd voorbij gaat. Het is heel simpel om het te gebruiken en is handig met het bewerking van haartjes.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterdichte stoppeltrimmer