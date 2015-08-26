Na aanleiding van verschillende positieve reviews en aanbevelingen heb ik een poging gewaagd en de baardtrimmer gekocht. Ik kan zeggen dat ik ongelooflijk blij ben met deze baardtrimmer. Na gebruik, voel ik me net een frisse hippie die een concert van John Lennon bijwoont. De prijs van dit product is relatief laag, maar de kwaliteit is voortreffelijk. Voornamelijk de messen, deze zijn zo scherp als Perzische zwaarden en zorgt ervoor dat je niet herhaaldelijk over hetzelfde stuk hoeft te gaan. Het apparaat zelf ligt makkelijk in de hand en heeft een relatief simpele, maar elegante design. De batterij gaat langdurig mee, wat weer op zijn beurt bespaart in de energiekosten. KEEP ON THE GOOD WORK PHILIPS!