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Alle series

  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
  • Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen

OneBlade360 vervangend mesje

QP430/50

4.3
| (4426) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen
Het innovatieve 360-mes kan in alle richtingen buigen en past zich aan de contouren van uw gezicht aan. Het ontwerp maakt continu contact met de huid en continue controle mogelijk. Zo kunt u eenvoudig lastig bereikbare plekjes trimmen en scheren, met minder bewegingen en veel comfort.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen

  • Trimmen, bijwerken en scheren

  • 3x 360 mesje

  • Past op alle OneBlade-handgrepen**

  • Mesje gaat tot 4 maanden mee*

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade is een revolutionaire nieuwe hybride styler die op elke haarlengte strakke lijnen en randen kan trimmen of scheren. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje waardoor het geschikt is voor elke haarlengte.

Past op OneBlade-handgrepen**

Past op OneBlade-handgrepen**

Past op alle OneBlade-producten: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x) behalve QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505

Mesje dat niet snel slijt

Mesje dat niet snel slijt

Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

4426

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

03/07/2025

België

België

Geverifieerde koper

Heel praktisch en praktische geen onderhoud.

Zelfde als met zeep scheren, met af en toe een kleine hap eruit!

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP420/50 360 vervangend mesje

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP420/50 360 vervangend mesje

22/09/2023

België

België

Geverifieerde koper

produkt voldoet aan mijn verwachtingen

Ik gebruik dagelijks OneBlade : compact toestel ,handig in gebruik, zeer gemakkelijke bediening, mesjes gaan lang mee. Handig toestel om mee te nemen op reis.

Voordelen

compact, doet wat het moet. Gemakkelijke bediening.

Nadelen

nihil voor mij

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2721/20 Gezicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2721/20 Gezicht

03/12/2021

België

België

Geverifieerde koper

Super

Het beste op de markt, super licht en uitstekend resultaat

Voordelen

Prima baardtrimmer

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP2530/30 OneBlade

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP2530/30 OneBlade

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.

  2. Behalve QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505