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Niet meer leverbaar
Professionele precisie
Deze Philips-tondeuse is voor maximale precisie ontworpen, met een digitaal display en de meeste lengte-instellingen op de markt. Tot 60 minuten snoerloos gebruik met één keer snel opladen. Voor de juiste stijl, altijd weer.
Titaniummesjes
41 lengtestanden
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Kam, schaar en opbergtas
Geavanceerde titaniummesjes voor superieure knipresultaten en langdurige scherpte
Al onze verzorgingsproducten zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 jaar wereldwijde garantie, zijn geschikt voor alle voltages en hebben nooit olie nodig.
Klap het hoofd eenvoudig open en het spoel het af onder de kraan om het schoon te maken.
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4.2
van 5
703
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Johny1980
02/11/2014
België
Gewoonweg goed!!!
Gaat zonder moeite door lang dik haar! Lengte gemakkelijk en nauwkeurig in te stellen! Eindresultaat is uitstekend!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
zippie
03/12/2013
België
subliem toestel
heeft een handige grip,is ultra licht,zeer goede mesjes,zeer degelijke opzetstukken die van extra goede kwaliteit zijn,zeer geluidsarm toestel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Kriv
02/12/2013
België
dit product is super
Ligt fantastisch in de hand, is precies. Gemakkelijk in onderhoud. Kortweg : uniek toestel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QC5130/15 tondeuse voor de hele familie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QC5130/15 tondeuse voor de hele familie