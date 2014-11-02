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Alle series

  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
  • Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin

Hair clipperAfspoelbare tondeuse

QC5115/15

4.2
| (703) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

1 Prijs

Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin
De Family Clipper van Philips biedt een eenvoudige trimbeurt voor het hele gezin. Het Ultra Quiet-design, de 11 lengte-instellingen en de zelfslijpende stalen mesjes zorgen voor optimale trimprestaties en een prettige ervaring voor zowel kinderen als volwassenen.
Bekijk alle voordelen

Stille, betrouwbare scheerbeurt voor elke leeftijd

Een eenvoudige scheerbeurt voor het hele gezin

  • Zelfslijpende metalen mesjes

  • 11 lengtestanden

  • Gebruik met snoer

  • Tot 5 jaar garantie

Stil met krachtige prestaties

Stil met krachtige prestaties

Een tondeuse voor het hele gezin met maximale prestaties en zonder enige stress. De soepele motor is ontworpen voor krachtige prestaties zonder te trillen. Dit helpt om je hand stil te houden tijdens het trimmen.

Pas de haarlengte eenvoudig aan van 0,5 mm tot 21 mm

Pas de haarlengte eenvoudig aan van 0,5 mm tot 21 mm

Eenvoudig en precies je haar op de juiste lengte brengen. Kies uit 10 instellingen tussen 3 mm en 21 mm in stappen van 2 mm. Verwijder voor een korter resultaat simpelweg de trimkam en trim heel precies op 0,5 mm.

Zelfslijpende stalen mesjes, smeren niet nodig

Zelfslijpende stalen mesjes, smeren niet nodig

Er goed uitzien was nog nooit zo makkelijk. Onze tondeuses hebben zelfslijpende mesjes die ontzettend lang meegaan, zodat je vanaf dag één tot meer dan vijf jaar later met de grootste precisie kunt blijven trimmen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

703

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

02/11/2014

België

België

Gewoonweg goed!!!

Gaat zonder moeite door lang dik haar! Lengte gemakkelijk en nauwkeurig in te stellen! Eindresultaat is uitstekend!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper

03/12/2013

België

België

subliem toestel

heeft een handige grip,is ultra licht,zeer goede mesjes,zeer degelijke opzetstukken die van extra goede kwaliteit zijn,zeer geluidsarm toestel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper

02/12/2013

België

België

dit product is super

Ligt fantastisch in de hand, is precies. Gemakkelijk in onderhoud. Kortweg : uniek toestel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QC5130/15 tondeuse voor de hele familie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QC5130/15 tondeuse voor de hele familie

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.

  2. Uitsluitend voor modellen uit series 5000, 7000 en 9000. Beschikbaar voor de wereldwijde markt, met uitzondering van de VS, Canada en China.