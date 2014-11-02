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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Zelfslijpende metalen mesjes
11 lengtestanden
Gebruik met snoer
Tot 5 jaar garantie
Een tondeuse voor het hele gezin met maximale prestaties en zonder enige stress. De soepele motor is ontworpen voor krachtige prestaties zonder te trillen. Dit helpt om je hand stil te houden tijdens het trimmen.
Eenvoudig en precies je haar op de juiste lengte brengen. Kies uit 10 instellingen tussen 3 mm en 21 mm in stappen van 2 mm. Verwijder voor een korter resultaat simpelweg de trimkam en trim heel precies op 0,5 mm.
Er goed uitzien was nog nooit zo makkelijk. Onze tondeuses hebben zelfslijpende mesjes die ontzettend lang meegaan, zodat je vanaf dag één tot meer dan vijf jaar later met de grootste precisie kunt blijven trimmen.
Prijzen
4.2
van 5
703
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Johny1980
02/11/2014
België
Gewoonweg goed!!!
Gaat zonder moeite door lang dik haar! Lengte gemakkelijk en nauwkeurig in te stellen! Eindresultaat is uitstekend!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
zippie
03/12/2013
België
subliem toestel
heeft een handige grip,is ultra licht,zeer goede mesjes,zeer degelijke opzetstukken die van extra goede kwaliteit zijn,zeer geluidsarm toestel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Kriv
02/12/2013
België
dit product is super
Ligt fantastisch in de hand, is precies. Gemakkelijk in onderhoud. Kortweg : uniek toestel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QC5130/15 tondeuse voor de hele familie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QC5130/15 tondeuse voor de hele familie
De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.
Uitsluitend voor modellen uit series 5000, 7000 en 9000. Beschikbaar voor de wereldwijde markt, met uitzondering van de VS, Canada en China.