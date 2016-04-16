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Seconden
Niet meer leverbaar
Supereenvoudige haartrimmer
Met deze supereenvoudige tondeuse kunt u elk gewenst model creëren met 8 verschillende lengtestanden van 1 tot 21 mm. U hoeft alleen de juiste haarlengte te selecteren, het apparaat te vergrendelen en u kunt beginnen. Nu met extra stoppelkam voor extra korte haarstijlen of een cool stoppelbaardje.
Met contourvolgende kam
Kies uit een van de vele lengte-instellingen en vergrendel de gewenste lengte.
De contourvolgende kam past zich aan elke welving aan voor snelle en comfortabele resultaten.
Een speciale kam om uw haar een extra korte look te geven.
3.9
van 5
23
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
PieterDvs
16/04/2016
Nederland
heel tevreden
ik ben al jaren heel tevreden met dit apparaat, en heel blij dat ik gewoon een reserve kam kan kopen op de philips website, omdat na een aantal jaar een tand van de kam afbrak toen ik m liet vallen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse
Davinci5
10/10/2011
Nederland
Goed apparaat voor een goede prijs
Ik gebruik deze tondeuse nu enkele maanden naar alle tevredenheid. Elke week doe ik mijn hoofdhaar een of twee keer in de laagste stand. De bijgeleverde opzetkam gebruik ik in de laagste stand bijvoorbeeld om mijn wenkbrauwen bij te werken. Na het opladen kan ik hem een paar weken gebruiken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse
Mons
10/10/2011
Nederland
Goed apparaat voor een goede prijs
Ik gebruik deze tondeuse nu enkele maanden naar alle tevredenheid. Elke week doe ik mijn hoofdhaar een of twee keer in de laagste stand. De bijgeleverde opzetkam gebruik ik in de laagste stand bijvoorbeeld om mijn wenkbrauwen bij te werken. Na het opladen kan ik hem een paar weken gebruiken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse
Euromonitor International, aantal winkelverkopen in eenheden, elektrisch ontharen bestaande uit de combinatie van bodyshavers, elektrische gezichtsreinigers en haarverzorgingsapparaten, gegevens voor 2025.