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Niet meer leverbaar

Hairclipper series 1000Tondeuse

QC5050/00

3.9

| (23) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan

Supereenvoudige haartrimmer

Met deze supereenvoudige tondeuse kunt u elk gewenst model creëren met 8 verschillende lengtestanden van 1 tot 21 mm. U hoeft alleen de juiste haarlengte te selecteren, het apparaat te vergrendelen en u kunt beginnen. Nu met extra stoppelkam voor extra korte haarstijlen of een cool stoppelbaardje.

Bekijk alle voordelen
Philips OneGrooming #1 Icon

's Werelds nummer 1 merk elektrische ontharingsproducten1

Lengte selecteren, vergrendelen en u kunt beginnen

Supereenvoudige haartrimmer

  • Met contourvolgende kam

8 geïntegreerde lengte-instellingen tot maximaal 21 mm

8 geïntegreerde lengte-instellingen tot maximaal 21 mm

Kies uit een van de vele lengte-instellingen en vergrendel de gewenste lengte.

Contourvolgende kam voor snelheid en comfort

Contourvolgende kam voor snelheid en comfort

De contourvolgende kam past zich aan elke welving aan voor snelle en comfortabele resultaten.

Kortelengtekam voor knippen tot 1,6 mm

Kortelengtekam voor knippen tot 1,6 mm

Een speciale kam om uw haar een extra korte look te geven.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

23

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

16/04/2016

Nederland

Nederland

heel tevreden

ik ben al jaren heel tevreden met dit apparaat, en heel blij dat ik gewoon een reserve kam kan kopen op de philips website, omdat na een aantal jaar een tand van de kam afbrak toen ik m liet vallen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse

10/10/2011

Nederland

Nederland

Goed apparaat voor een goede prijs

Ik gebruik deze tondeuse nu enkele maanden naar alle tevredenheid. Elke week doe ik mijn hoofdhaar een of twee keer in de laagste stand. De bijgeleverde opzetkam gebruik ik in de laagste stand bijvoorbeeld om mijn wenkbrauwen bij te werken. Na het opladen kan ik hem een paar weken gebruiken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse

10/10/2011

Nederland

Nederland

Goed apparaat voor een goede prijs

Ik gebruik deze tondeuse nu enkele maanden naar alle tevredenheid. Elke week doe ik mijn hoofdhaar een of twee keer in de laagste stand. De bijgeleverde opzetkam gebruik ik in de laagste stand bijvoorbeeld om mijn wenkbrauwen bij te werken. Na het opladen kan ik hem een paar weken gebruiken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse

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Voorwaarden

  1. Euromonitor International, aantal winkelverkopen in eenheden, elektrisch ontharen bestaande uit de combinatie van bodyshavers, elektrische gezichtsreinigers en haarverzorgingsapparaten, gegevens voor 2025. 